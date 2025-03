Las críticas de Negro Veras a la gestión de Miriam Germán Brito que provocaron su reacción

La pasada semana, el jurista Ramón Antonio (Negro) Veras, lanzó en una serie de críticas a la ex procuradora general de la República, Miriam Germán Brito, a raíz de su gestión al frente del Ministerio Público.

Veras, conocido por sus frecuentes pronunciamientos en temas jurídicos, políticos, además de temas sociales, expresó fuertes críticas hacia la administración de Germán Brito, a quien dice conocer desde hace más de 50 años, vinculados por relaciones de estrecha amistad, sugirió que la nueva procuradora, Yeni Berenice Reynoso, no debería seguir los mismos pasos de su antecesora y que en su gestión "no ocurran hechos infames como se ejecutaron durante la gestión de la licenciada Miriam Germán Brito".

De acuerdo con los escritos de Veras, durante la gestión de Germán Brito "se elaboraban expedientes contra ciudadanos y ciudadanas honorables, cargados de tipificación criminal". "Expedientes que descansan en la calumnia para poner en la cárcel a personas honorables".

Las críticas de Veras no quedaron sin respuesta. Ayer la magistrada Germán Brito hizo referencia a una experiencia personal reciente, en la que lamentó la actitud de una persona a quien describió como "el sepulturero de una amistad", por expresar ante la prensa ciertos sentimientos solo cuando ella está a punto de retirarse.

"A mí me llegó el tiempo de que me vaya, y lo que me dolió de la persona que yo he bautizado como el sepulturero de una amistad es que lo que me quería decir lo dijo ahora, cuando ya me voy, cuando ya no tengo un valor de uso. Eso es una vileza. Pero ya, tengo la ayuda extraordinaria de la incapacidad para el rencor, y lo aprendí de mi abuelo", sostuvo Germán Brito durante su discurso en una audiencia solemne en reconocimiento a su trayectoria, realizado por el Tribunal Constitucional, el marco del Día Internacional de las Juezas.

Citas de las críticas de Negro Veras a Miriam Germán:

Estos textos son parte de dos escritos publicados por Veras el cuatro y el siete de marzo en su blog que lleva su nombre.

Por los estrechos vínculos que desde siempre nos han unido, en su momento celebré la designación de la licenciada Miriam Germán Brito como procuradora General de la República.

Pero mi alegría no duró mucho tiempo al formarme el pleno convencimiento de que desde la procuraduría se elaboraban expedientes contra ciudadanos y ciudadanas honorables, cargados de tipificación criminal.

Además de creer en la elaboración de casos criminales desde la procuraduría, le hice saber a Miriam Germán, de viva voz y por escrito, cuál era mi parecer y las razones que me llevaron a convencerme de lo que le había expuesto.

En doce (12) ocasiones, por escrito, le solicité a la procuradora Miriam Germán Brito, que me diera respuesta a la petición de pesquisas. Miriam Germán, guardó silencio, mis 12 peticiones no la motivaron a contestarme.

El sucio expediente del cual fue apoderada Miriam Germán Brito, para fines de investigación, está en la Procuraduría General de la República, y ahora corresponde a Yeni Berenice Reynoso, darle seguimiento, o mejor dicho, desempolvarlo.

La Procuraduría General de la República ha tenido tiempo más que suficiente para hacer todas las investigaciones relacionadas con el expediente que depositamos el día 28 de noviembre de 2023, y hasta ahora no hay respuesta alguna, aunque esperamos que la nueva Procuradora General de la República, a diferencia de la anterior, tome en consideración la gravedad que el asunto encierra para la sociedad y la víctima.

Estas fueron algunas de las precisiones de Veras en su artículo titulado: "Un expediente que merece respuesta desde la procuraduría".

"Hechos infames"

En esa misma línea, el jurista presentó otro artículo titulado: "Ante la designación de Yeni Berenice en la procuraduría", en el que valoraba los esfuerzos y trayectoria de la nueva procuradora general de la República, Yeni Berenice Reynoso. Sin embargo, luego de resaltar que tiene bien merecido el puesto por su fortaleza para aplicar correctivos que van contra los intereses, expresó lo siguiente:

Dicho lo anterior, espero que durante la gestión de la licenciada Yeni Berenice Reynoso, en la procuraduría no ocurran hechos infames como se ejecutaron durante la gestión de la licenciada Miriam Germán Brito.

En su momento, de viva voz y también por escrito, le hice saber a la licenciada Germán Brito, en su condición de Procuradora General de la República, que tenía el pleno convencimiento de que desde el órgano judicial bajo su dirección y administración se preparaban expedientes de naturaleza criminal contra ciudadanos de conducta acrisolada, muy valiosos, y bien conocidos por ella y por mí.

Procede hacer saber que luego de poner en manos de la licenciada Miriam Germán Brito , un asqueroso expediente para fines de investigación, y en doce (12) ocasiones solicitarle información con respecto a las pesquisas requeridas, en ningún momento dio respuesta en uno u otro sentido a la petición que le hice.

Al parecer, en la Procuraduría General de la República, alrededor de la licenciada Miriam Germán Brito, se movían fuerzas interesadas en imponer su siniestra voluntad para dañar su historial como servidora pública.

Es de esperar que la sucia práctica de preparar expedientes que descansan en la calumnia, el descrédito, injuriar y vilipendiar no sigan siendo instrumentados desde la procuraduría para poner en la cárcel a personas honorables.

Lo aquí escrito no tiene como objetivo deslustrar más la pasada gestión de la magistrada licenciada Miriam Germán Brito. Solo procuro que la Procuraduría General de la República no reincida en hacer cosas feas y dañinas contra personas inocentes. No sé odiosear, ni escribo para fastidiar. Solo procuro que en mi país funcionen las instituciones por igual para todas y todos.