Digesett solo puede retener tu vehículo si no tienes documentos

Frente a Sambil, donde uno de los pasos a desnivel vuelve a la superficie, cinco agentes de la Dirección General de Seguridad de Tránsito y Transporte (Digesett) se encuentran esperando en fila, uno detrás de otro.

Un motor empieza a asomar a la superficie. Es entonces cuando los agentes se despliegan en horizontal, detienen el tráfico, ordenan al conductor del motor que se desmonte y remolcan el vehículo hasta la acera. Luego, el tráfico retoma la normalidad.

Allí, en la sombra de uno de los árboles de la John F. Kennedy, un camión con remolque almacena diez motores. Todos ellos han cometido la misma infracción: circular por el paso a desnivel. De allí los llevan a diferentes centros de retención.

Hay uno en la Independencia (frente al Palacio de Bellas Artes), uno en Villa Mella y uno en la autopista de Samaná.

Infractor con cuidado

Son las 10:00 a.m. y los agentes buscan su última pesca para acabar de llenar el remolque. No pasa mucho tiempo y el casco de un motorista empieza a asomar por la carretera. Los agentes se despliegan y le retiran el vehículo.

"Me quitaron la vida. Yo vivo lejos. Tengo 70 años y ando en ese motor por problemas de buscarme la vida decentemente" Roberto Valdez Conductor al que le retuvieron el motor “

Él, al igual que la mayoría de infractores, se metió en el elevado porque quería llegar más rápido. "Fui indiscreto. Me metí por aquí en el elevado con desespero porque me están esperando por un servicio", dice.

"Fui infractor, pero hice la infracción con mucho cuidado", finaliza.

Sin embargo, su conducción cuidadosa e ilegal no le libró de quedarse sin motor. Pero, ¿es legal que los agentes le retiren el motor?

Lo que dice la ley

La ley 63-17 contempla cuándo los agentes pueden incautar un vehículo. Pasar por un elevado no es uno de esos motivos.

Planteamos esta cuestión al coronel José Hernández y explica lo siguiente: "Hay motores que no están correctos con la documentación, no se le puede dejar al infractor, hay que retener la motocicleta. Entonces, ya cuando presente la documentación necesaria, se le hace entrega de su motor".

Así es. La ley no permite incautar un motor por haber pasado ilegalmente por un elevado. Sin embargo, sí lo permite si el conductor no tiene la documentación en orden. He aquí un ejemplo de dicha ley:

"Cuando los agentes de la Digesett determinen que un conductor no porta la póliza de seguros de vehículos de motor correspondiente, retendrán el vehículo, hasta que sea adquirida o renovada".

Secuestro de motores

En el elevado que conecta la avenida Winston Churchill con la John F. Kennedy, los agentes de la Digesett se encuentran realizando el mismo control. Una mujer haitiana empieza a subir por el elevado y se detiene.

Parece que duda. Luego retoma la marcha. Desde el punto más alto, cuando empieza la bajada, ve a las autoridades, que le esperan abajo.

Se detiene, se desmonta y le quitan el motor. "Me equivoqué de camino", explica a Diario Libre.

Tras ella, otros dos motoristas son detenidos. Ya se ha llenado el camión. Caen uno detrás de otro. Sin embargo, la incautación de los vehículos es ilegal. No vemos a ningún agente pidiendo la documentación de las motocicletas.

No hay ningún movimiento de papeles, ninguna pregunta. El único motivo de las incautaciones es haber usado el elevado, hecho que tan solo debería significar una multa.

"¿Te han pedido documentos?", preguntamos.

"Ellos no han pedido nada, que no podemos subir al elevado y punto", responde Algenis Martínez.

Él afirma que, además, tiene todos los papeles en orden. Sin embargo, los agentes de la Digesett no se los han pedido, incautando su vehículo ilegalmente.

Se llena el camión de motores y se van.