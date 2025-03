Olmedo Caba: "A los productores de Dajabón nunca les ha faltado agua"

El director del Instituto Nacional de Recursos Hidráulicos (Indrhi), Olmedo Caba, reiteró que a los productores agrícolas de Dajabón "nunca les ha faltado agua" y que el canal La Vigía, ubicado en esa provincia, se pone en marcha "cuando hay necesidad".

Durante un recorrido realizado por Diario Libre en Dajabón, se observó que la obra seguía en construcción y que los trabajos parecían estar paralizados.

Consultado sobre la situación de la obra, Caba indicó: "Nosotros tenemos una coordinación con la directiva de los productores (Junta de Regantes), y cada vez que haya necesidad de encender las bombas, las vamos a encender. Estamos ejecutando una segunda fase del proyecto, cuyo objetivo es mejorar la eficiencia, pero el agua está garantizada".

De acuerdo con el funcionario, la segunda etapa incluye un sistema de bombas que se integrarán a las que ya se encuentran en la obra. "Además, estamos construyendo varios pozos para aumentar el caudal del canal", añadió.

Contaminación en la zona

Con respecto a la contaminación observada a pocos metros de La Vigía, Caba indicó que "el canal, en el tramo que atraviesa la ciudad, funciona como drenaje, ya que es un canal a cielo abierto.

Ahí mismo está el mercado binacional, y es lógico que, con el movimiento de personas, se arrojen desperdicios. Eso es común en las cañadas y los canales cercanos a la zona urbana".

Añadió: "Nosotros hemos tratado de controlar esa situación. Es difícil evitarla, pero lo limpiamos de manera permanente. ¿Por qué se ve un poco más sucio? Porque el canal no estaba funcionando. ¿Por qué no estaba funcionando? Porque no era necesario; había suficiente agua en el río. Pero ahora lo tenemos listo: hicimos una prueba recientemente y estamos preparados para garantizar el suministro de agua".

Presa Don Miguel

Sobre la construcción de la presa Don Miguel, Caba reiteró que el Indrhi se encuentra realizando "estudios más detallados. Está en una etapa final y, posteriormente, pasará a otra instancia del Gobierno, donde dependerá del aspecto financiero".

Añadió que está previsto que la presa regule "cuatro metros cúbicos permanentes de agua en el cauce del río limítrofe entre los dos países (...) Don Miguel garantizará nuestro suministro de agua".