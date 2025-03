Senador Cholitín asegura que la marcha en Friusa buscaba perjudicar el turismo

La marcha realizada en el Hoyo de Friusa, Verón, provincia La Altagracia, convocada por la Antigua Orden Dominicana en protesta por la cantidad de inmigrantes haitianos en la zona, tenía como propósito afectar el sector turístico de Punta Cana.

Así lo afirmó el senador de La Altagracia, Rafael Barón Duluc (Cholitín), durante en La Semanal con la Prensa este lunes.

https://resources.diariolibre.com/images/2025/03/31/whatsapp-image-2025-03-31-at-193250-b4d02fec.jpeg El senador de La Altagracia, Rafael Barón Duluc (Cholitín), durante La Semanal con la Prensa. (FUENTE EXTERNA)

"Desde el principio he sido claro, y aunque mi declaración no sea popular, soy responsable de lo que digo: esa marcha no era apropiada en la zona turística de Punta Cana", aseguró Barón Duluc.

El legislador subrayó que, de haber ocurrido una tragedia durante la protesta, el impacto internacional habría sido perjudicial para el turismo en la región y del país.

"Si mañana sucede una tragedia en esa marcha, los titulares internacionales serían: ´matanza de haitianos y dominicanos en Punta Cana´ y eso significaría el fin del turismo en la zona", explicó Cholitín.

Como ejemplo, recordó que en 2018 la zona turística de Higüey sufrió una baja significativa debido a un incidente ocurrido en el hotel Majestic.

"Eso afectó a 70,000 empleados de la zona turística, lo que se traduce en que 45,000 personas perdieron su empleo", indicó.

Por esta razón, consideró que realizar la marcha en la zona turística fue una decisión imprudente, ya que las repercusiones podrían dañar la imagen del turismo dominicano.

"Si quieren hacer la marcha, que la realicen en la 27 de Febrero o en la frontera, pero no en nuestra zona turística, que es extremadamente vulnerable para el país", manifestó.

El peligroso discurso de odio

Cholitín también advirtió que en la marcha se estaba promoviendo un discurso de odio que podría tener consecuencias graves.

"Ahora, los organismos internacionales que este Gobierno logró convencer de que no hay xenofobia en el país deben estar alertas para evitar que esta situación revierta todo el trabajo que se ha hecho", afirmó el congresista.

La Altagracia: la provincia más vulnerable

El senador enfatizó que La Altagracia es la provincia más susceptible de sufrir daños por esta marcha, ya que cualquier repercusión internacional podría afectar gravemente al país.

"¿Por qué no se realiza la marcha en Dajabón? Porque eso no tendría el mismo impacto internacional que perjudicaría a la República Dominicana", cuestionó Cholitín.

En ese sentido, subrayó que la elección de la zona de La Altagracia como lugar de la protesta parece tener la intención de dañar la imagen turística del país.

Haití Chiquito Finalmente, Cholitín mencionó la existencia de un barrio en Higüey, conocido como "Haití Chiquito", que alberga una gran población haitiana desde hace más de 30 años."Ese barrio tiene más haitianos que Friusa, y ha existido desde que tengo uso de razón", concluyó.