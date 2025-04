La ministra de Interior y Policía dominicana, Faride Raful, pidió este jueves no crear un "tema mediático" sobre los casos de desaparecidos en el país.

"Tratar de crear un tema mediático de que tenemos que estar asustados porque desaparecen a la gente no es real", afirmó contundentemente.

La funcionaria señaló que cada situación es preocupante, pero no deben ser interpretadas como una crisis generalizada ni un fenómeno común en la isla, ya que puede generar consecuencias negativas para la reputación de la nación.

"No creemos en redes sociales ruido con cosas que no son reales. Es muy peligroso, no para nosotros, sino para el país, para el tema reputacional del país", dijo tras ser abordada por la prensa luego del lanzamiento de "Mesas de Articulación" para Semana Santa.

Otras naciones

Raful hizo un contraste del tema con otras naciones que enfrentan situaciones más graves, como desapariciones forzadas y violencia organizada.

"En comparación con otros países que tienen grupos paramilitares, que tienen bandas, que han tenido problemas sociológicos distintos a los nuestros, que presentan otro tipo de delitos de desapariciones forzadas, aquí no", puntualizó.

Labores de las autoridades

Destacó que las autoridades dominicanas trabajan de manera efectiva para abordar los casos de desapariciones.

Señaló que en la última semana ofrecieron respuesta a cinco casos de desapariciones voluntarias que fueron reportadas.