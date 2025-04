Regidor de Higüey solicita vista pública sobre proyecto que eleva a Verón a municipio

El regidor del municipio de Higüey Jefferson Castillo solicitó formalmente al presidente de la Comisión de Desarrollo Municipal del Senado, Aneudy Ortiz, la realización de una vista pública en Higüey con el objetivo de discutir y socializar el proyecto de ley que propone la elevación del distrito municipal de Verón–Punta Cana a la categoría de municipio.

Castillo expresó su preocupación por el impacto económico que esta medida podría representar para Higüey, asegurando que la elevación de Verón a municipio, sin una estrategia equitativa, podría dejar a su ciudad desamparada en términos financieros y administrativos.

"No estoy en desacuerdo con que Verón sea elevado a municipio. Tiene todas las condiciones para serlo. Pero lo que no podemos permitir es que Higüey quede sin recursos. Nuestra propuesta es la creación de una mancomunidad que permita compartir los ingresos que genera la zona turística, mediante un proyecto de ley especial contemplado en la Ley 176-07", indicó Castillo.

https://resources.diariolibre.com/images/2025/04/05/5c24907b-a6b2-4602-891a-537116423593-66012824.jpg El regidor Jefferson Castillo. (FUENTE EXTERNA)

Según explicó, diariamente más de 700 guaguas salen de Higüey hacia Verón con trabajadores que, aunque laboran en la zona turística, residen en Higüey, generando demandas de servicios públicos como recolección de basura, aceras, contenes y mantenimiento urbano.

Asimismo, el regidor señaló que la comisión senatorial visitó Verón para conocer su postura, pero no ha hecho lo mismo con los sectores de Higüey. Por ello, enfatizó la importancia de que se escuche a los diversos actores locales antes de tomar una decisión legislativa de gran trascendencia.

"El desarrollo de Verón no debe postergarse"

De su lado, Ramón "Manolito" Ramírez, director distrital de Verón-Punta Cana, defendió el proyecto de ley, argumentando que su distrito cumple con todos los requisitos legales para ser elevado a municipio.

Señaló que Verón tiene más de 138 mil habitantes, superando incluso a 12 provincias del país en población, y es uno de los principales motores económicos de República Dominicana.

"Respetamos la posición del regidor Castillo, pero no la compartimos. Este no es un debate personal. La ley establece claramente los criterios para ser municipio y Verón los cumple todos: población, economía, cultura, generación de empleo y capacidad de brindar servicios. No podemos permitir que el destino turístico más importante del país colapse por falta de planificación y autogestión", afirmó Ramírez.

https://resources.diariolibre.com/images/2025/04/05/5e831ad4-7e37-4008-947a-086bca1885d5-610c0736.jpg Manolito Ramírez, director distrital de Verón. (FUENTE EXTERNA)

Ramírez añadió que, como distrito municipal, Verón no cuenta con instrumentos de gobernanza clave como juzgado de paz, tribunal, distrito escolar o autonomía para crear arbitrios, y que la categoría de municipio les permitiría ordenar el crecimiento de la zona de manera más eficiente.

Sobre el posible impacto económico para Higüey, Ramírez señaló que el censo de 2022 ya contempló ajustes en la asignación presupuestaria en función de la población y que Higüey incluso ha recibido aumentos en sus fondos.

"Estamos abiertos a participar en una vista pública en Higüey si así lo dispone el Senado. Pero el desarrollo de Verón no puede seguir postergándose. Elevarlo a municipio es justo y necesario", concluyó.