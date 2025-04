Entre el vaivén de los rescatistas, los escombros y el despliegue de los agentes del orden en la zona del derrumbe del techo de la discoteca Jet Set se abren paso los familiares de las víctimas, quienes mantienen la fe de obtener hoy buenas noticias sobre el estado y paradero de sus parientes.

Yendry Beltré fue acompañada de su madre y otro pariente con la esperanza de saber de su hermano, Omar Ogando, empleado de la discoteca.

La última vez que supo de él fue a través de un vídeo, compartido por él, en el que parece estar a pocos metros del merenguero Rubby Pérez, quien falleció en al tragedia.

Beltré se trasladó a la zona cero desde que supo del hecho, a eso de las 10:00 de la mañana de ayer. Luego hizo un recorrido con otros familiares en la búsqueda de su hermano por los hospitales y amaneció frente al edificio en ruinas.

"Fuimos a la casa, pero ¿para qué? No hay quien duerma. No hay hambre, no hay sueño, no hay sed, no hay cansancio. Estamos así, en el aire. Nosotros fuimos a la casa, nos bañamos, tomamos un té y volvimos para acá", relató la joven, quien explicó que hoy su familia agotará la misma rutina de búsqueda.

"Realmente tenemos la esperanza de que aparezca con vida, de que Dios le dé una segunda oportunidad", expresó.

El Centro de Operaciones de Emergencias (COE) informó, a las 6:10 de la mañana de este miércoles, que la cifra de personas fallecidas por el colapso en la discoteca Jet Set asciende a 113.

Atentos a resultados de la búsqueda

Wilson Casado es otro de los afectados que apenas se ha movido "a ratos del lugar". Rodeado de otros parientes, espera saber qué ha pasado con su sobrino, Omauris Sención Casado; su esposa, Solangi Sosa; y su primo, Ángel Ramírez Minyetti, quienes asistieron a la fiesta en la madrugada del martes.

"No tengo palabras. Tengo unos cuantos sobrinos, pero ese era el más cherchoso de todos. Estábamos juntos el sábado y el domingo", manifestó Casado con la voz entrecortada.

Hasta ahora, le han informado de que a la esposa de su primo lograron sacarla de los escombros, pero aún no sabe si la han trasladado a algún centro de salud, por lo que se ha mantenido buscando.

"La vida es así. La vida da muchas vueltas", dijo Leonilda Roble sobre la situación, mientras espera durante horas tener avances del paradero de su sobrina, Laura.

"Estuve con ella el sábado; ella me dijo que venía a ver ese cantante, feliz. Yo le dije a ella que lo disfrute. La vida es así, el mundo da muchas vueltas", expresó acongojada.

La señora se ha valido de familiares para buscarla también en los centros de salud. Su sobrina tiene 25 años y dos hijos que esperan volver a saber de su madre.

"Tengo fe de que ella está vivita ahí todavía, con Dios delante", externó la señora, quien ha esperado con paciencia entendiendo lo extenuantes que han sido las labores de rescate.

Asistencia psicológica Hasta el momento, más de 800 personas han recibido apoyo psicosocial y espiritual de la mano de un equipo de 20 psicólogos, psiquiatras y técnicos en primeros auxilios psicológicos, de acuerdo al personal que opera en una carpa habilitada para dar apoyo emocional. El equipo ha estado conformado por miembros del Ministerio de Salud, del Servicio Nacional de Salud, de la Universidad Iberoamericana (Unibe), de la Cruz Roja y voluntarios de México.

