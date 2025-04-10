Inacif: Nombres de 146 fallecidos por el derrumbe de la discoteca Jet Set
La institución dice que, en total, se han recuperado hasta el momento 220 cuerpos sin vida de la tragedia
En un listado elaborado a las 11:50 de la noche del día de ayer, miércoles, el Instituto Nacional de Ciencias Forenses (Inacif) y el Instituto Nacional de Patología Forense difundieron los nombres de 146 víctimas mortales del colapso de la discoteca Jet Set en la madrugada del martes.
Ambas instituciones dijeron informar, “con profundo respeto y siguiendo los protocolos legales establecidos, a los familiares de las personas fallecidas” las identidades, hasta el momento, en ocasión de la tragedia del centro nocturno.
El Inacif dice en su comunicado que en total "se han recuperado 220 cuerpos sin vida" de la tragedia de la discoteca Jet Set, por el momento.
¿Cómo se ha logrado la identificación?
En el comunicado se explica que "decenas de las identificaciones han sido posible por la captación de datos biométricos" por la Policía Científica, en coordinación con esas instituciones para ser comparada con la base de datos de la JCE.
Agrega que este proceso "es expedito en virtud de la interoperabilidad que las agencias de investigación tienen con la Junta Central Electoral".
Recomendó que los familiares presenten la documentación que la acredite como parientes del fallecido o fallecida.
El comunicado es firmado por la directora de Inacif, Sonia Lebrón, y el director del Instituto Nacional de Patología Forense, Santos Jiménez Páez.
El listado de fallecidos:
1. 95906 ANNEURYS ALEXANDER VIÑAS RODRÍGUEZ 229-0016144-3
2. 95905 INDIRA DISLA MÉNDEZ 224-0053878-5
3. 95527 MARÍA ISABEL PEGUERO VELÁZQUEZ 087-0017243-3
4. 95524 PAULINO LORENZO LORENZO 011-0023361-6
5. 95637 RAMON ALBERTO SANTANA BENÍTEZ 402-2197729-7
6. 95635 LAURA ELIZABETH CASTAÑOS MELO 001-1306949-6
7. 95634 DIEGO ARMANDO SEVERINO GÓMEZ 402-3542058-1
8. 95525 EBA ILMA GÁLVEZ GUZMÁN 049-0063793-7
9. 95688 GÉNESIS LIZBETH LEÓN CEPEDA 402-3171535-6
10. 94191 NIDIA CAROLINA SOLANO HERNÁNDEZ 001-1932987-8
11. 95687 YSABEL BETANIA CABRERA 093-0019538-6
12. 94190 ANDRÉS PICHARDO 093-0059404-2
13. 95689 HÉCTOR BIENVENIDO PEGUERO RAMÍREZ 093-0062991-3
14. 95690 RUTH D’ELANEAS DE LA CRUZ DE SANTANA 093-0036440-4
15. 97551 CAROLINA DESIREE PÉREZ FLORES 402-2027559-4
16. 97552 MARGARITA HERMINIA ROBLES REYES 223-0023402-2
17. 95692 DANIEL TAVERAS POLANCO 001-1214363-1
18. 97553 LUIS EMILIO GUILLÉN LIRANZO 093-0011168-0
19. 95691 SHEILA LISBETH BERROA DE PEÑA 402-1229219-3
20. 95904 LOURDES MARÍA RICARTE RUSSO 001-1010095-5
21. 95902 LUIS EMILIO SOLÍS ENCARNACIÓN 001-1001064-2
22. 95822 RANDY ALEXANDER RODRÍGUEZ CEPEDA 402-2219216-9
23. 95821 NELSY MILAGROS CRUZ MARTÍNEZ 117-0006069-9
24. 95903 PEDRO LEONARDO CEPEDA ESPINOSA 402-4965519-8
25. 95695 WILNORD DENAUD (HAITIANA) DNI H001RLN23
26. 94194 ARACELIS RODRÍGUEZ VARGAS 001-0956837-8
27. 95696 JULIO CÉSAR VALERA DE ÓLEO 001-0915715-6
28. 95693 MARIODA RUIZ PÉREZ 402-4143771-0
29. 94192 DAMARIS ALTAGRACIA MONTÁS DE RAMÍREZ 093-0011799-2
30. 97601 MIGUEL ÁNGEL PÉREZ SUÁREZ 001-1054076-2
31. 94195 CÉSAR AUGUSTO LÓPEZ GONELL 402-2435693-7
32. 97554 YARIS FRANCISCO FRANCO HOLGUÍN ARIAS 001-1494621-3
33. 94198 NELFFISIS CALWANY SÁNCHEZ BREA 402-2612261-8
34. 94199 ELEANNA PAOLA VIDAL PERDOMO 402-1115206-7
35. 95698 LIA MARÍA GÓMEZ FÉLIZ 402-0932213-6
36. 95699 RAY LUIS JUSTO MURRAY 402-2391439-7
37. 97558 PIERIMA HORTENCIA NOGUERA PAREDES 402-4828308-3
38. 97603 MIGUEL ANTONIO RAMÍREZ RAMÍREZ 012-0055073-7
39. 97602 NÉRCIDA ANABEL MELO ARIAS 001-1658116-6
40. 97604 VÍCTOR MANUEL LLUBERES PEÑA 402-2732785-1
41. 95700 ROSSY AMADOR ENCARNACIÓN 402-2382657-5
42. 94200 FRANCISCO ALBERTO MÉNDEZ HENRÍQUEZ 001-1900948-8
43. 97606 MARTÍN POLANCO 001-1029213-3
44. 97605 ROSA HERMINIA PÉREZ DE JESÚS 093-0020013-7
45. 97624 ISAURA ARCELYS LIMARDO RAMÓN 016-0014351-3
46. 97623 RAMÓN TEODORO JIMÉNEZ ESPAILLAT 093-0007436-7
47. 97631 MILAGRO ANTONIA GUILLÉN LIRANZO 093-0067510-6
48. 97632 JUAN MANUEL SANTANA OLIVER 093-0026992-6
49. 97633 AGUSTÍN RENÉ MÉNDEZ SUBERVÍ 001-1309049-2
50. 95825 ROSELYN MARTE MORA 018-0037046-0
51. 97634 GLADYS MERCEDES ACOSTA HENRÍQUEZ 225-0045870-2
52. 97607 JOSÉ MARINO PIMENTEL ROSARIO 223-0084483-8
53. 97626 JOSÉ LUIS DOMÍNGUEZ CASTILLO 001-1187518-3
54. 97637 ROGERS ELADIO ESPINO FERNÁNDEZ 402-2276937-0
55. 95827 FÉLIX ANTONIO ASCENCIO MARTÍNEZ 001-1296890-4
56. 97614 DARLENYS BATISTA MEJÍA 402-1320853-7
57. 97563 STEPHANIE AVENDAÑO PATRICIO 402-1023403-1
58. 97642 ROBERT WALLYN ESPINAL FABIÁN 001-0577512-6
59. 97643 GARBER SILVESTRE ARAUJO 224-0059004-2
60. 97615 FERNANDO REYES REYES 001-0121512-7
61. 97616 JOEL MANUEL SANTANA PION 093-0044546-8
62. 97644 KARLA MIGUELINA LANTIGUA GARCÍA 023-0142867-4
63. 97617 YADHIRA ELAINE ESTÉVEZ SERRANO 001-1737185-6
64. 97619 VIRGILIO RAFAEL CRUZ APONTE 402-2019870-5
65. 97647 RAUNY SMILL CEDANO CASTILLO 402-2315653-6
66. 97648 YSMAEL ANTONIO DÍAZ TRONCOSO 003-0089478-9
67. 95830 FRANCINA MERCEDES MARTÍNEZ BERNECHEA 001-1647092-2
68. 97622 JHOANNA ELIZABETH RODRÍGUEZ DE GRULLÓN 034-0048225-7
69. 95831 GEYSA CAROLINA SÁNCHEZ MEJÍA DE RODRÍGUEZ 001-0479844-2
70. 97564 ALEXANDRA MARÍA GRULLÓN SEGURA 402-2692769-3
71. 95832 ROBERTO ANTONIO PÉREZ HERRERA 093-0035557-6
72. 97565 EDUARDO GUARIONEX ESTRELLA CRUZ 031-0492147-7
73. 97566 LEYDIMAR DEL CARMEN PARRAS PARIS 402-5750010-4
74. 95833 LUIS YOHANDI RAMÍREZ RODRÍGUEZ 002-0134630-1
75. 97650 DANILDA AMADA FIGUEREO JUSINO 402-2324084-3
76. 97567 EDUARDO JOSE GRULLÓN VIÑAS 001-0140971-2
77. 95834 GABRIEL JIMÉNEZ GÓMEZ 001-1461522-2
78. 97611 ZONEIDA ALTAGRACIA CEPEDA HERNÁNDEZ 001-0643835-1
79. 97639 LICELOT ELIZABETH CEPEDA HERNÁNDEZ 001-1052267-9
80. 97559 IEMOLO CUCA MASSIMO (ITALIANO) DNI CA22538LQ
81. 95697 TONY ENRIQUE BLANCO CABRERA 093-0048214-9
82. 95529 KATHERINE MATEO HENRÍQUEZ 402-2193353-0
83. 97625 YESSICA PAMELA ACOSTA LÓPEZ 001-1832718-8
84. 97586 ELIDA MARÍA ERO GARCÍA DE PÉREZ 082 0018420 1
85. 97589 CESAR ARGELYS COLUMNA VICTORINO 402-2349450-7
86. 97575 RHOYER NICOLÁS HERNÁNDEZ LÓPEZ 001-1895099-7
87. 97590 PAOLA MARTINA PICHARDO 001-1742629-6
88. 97576 EUGENIO DEMETRIO F HENRÍQUEZ DISLA 038-0002142-4
89. 87571 JULIANA ALTAGRACIA ANTUNA PEGUERO 003-0117859-6
90. 97572 MARISOL LORA DE JESÚS 001-1674860-9
91. 97573 AROEL NOLASCO CONTRERAS 001-1330806-8
92. 97646 LUIS JOSÉ SANTANA PEREYRA 001-0066852-3
93. 97621 YOKAIRI GLORIBEL PUJOLS MARTÍNEZ 402-2203750-5
94. 97568 MIRIAN MARÍA JAVIER REINOSO 049-0061517-2
95. 97587 NATALIA MILEDYS GUERRERO AZCONA 224-0014721-5
96. 97588 CLARISLENY PEGUERO CASTRO 401-1118609-9
97. 95526 JOSE MANUEL MONTILLA 001-1584463-1
98. 95528 RAMON ANTONIO ACEVEDO BAUTISTA 223-0048990-7
99. 95694 JULIO JEFERSON MARTINEZ MARTNEZ 402-3362456-4
100. 95696 YADIRA CUETO ALMONTE 001-1650898-7
101. 97601 MIGUEL ANGEL PEREZ SUAREZ 001-1054076- 2
102. 97556 BIBIANA DE JESUS GARCIA DE LA ROSA 002-0109890-2
103. 94197 GABRIELA CAMILE TEJEDA CASTAÑOS 402-1204917-1
104. 95699 FRANCISCO ALBERTO ROSARIO DE LA OZ 031-0226846-7
105. 97630 JUANA ISIDRA VÁZQUEZ 093-0015106-6
106. 97582 AUILSA FRIAS MATA DE MENDEZ no coincide con el levantamiento 402-2294432-0
107. 97635 ELIZABETH YESENIA PIMENTEL ROSARIO 223-0072870-0
108. 97608 ANTONIA IGNACIO DOUGLAS 223-0094921-5
109. 97629 ANA YAIDU MUÑOZ RUIZ 402-5788000-1
110. 97628 ESTELA ALTAGRACIA HENRIQUEZ JOHSUA 001-0264006-7
111. 97634 GLADYS MARIA HENRIQUEZ JOSHUA 001-0271696-6
112. 97612 DANIELA HENRIQUEZ JOSHUA 001-0363886-2
113. 97652 CATHERINE BELÉN SANTOS 001-1109203-7
114. 97562 DINANLLIRY DEL CARMEN FELIZ PEÑA DE SANTANA 001-1121120-7
115. 97618 LOURDES CAROLINA ESTRELLA GUZMAN 224-0050362-3
116. 97620 MELISSA MABEL TEJADA SOSA 034-0056181-1
117. 97649 ELVIRA MALKIC EP. BOUBAZINE (francesa) 402-5716307-7
118. 97577 SANTIAGO RAFAEL ESPINAL SORIANO 001-1862336-2
119. 97591 RAMON OSIRIS BLANC CASTILLO 073-0016274-5
120. 97702 MARIA LEANDRA PERAFAN LORENZO 402-2898307-4
121. 97593 ABDELHAKIM BOUBAZINE (francés) CARNÉ DE RESIDENCIA 75BA1508875
122. 97594 LUIS JOSE GALAN BATISTA 053-0026444-6
123. 97704 HOMERO GARCIA ASTACIO 093-0013377-5
124. 97595 MANUEL ANTONIO DIAZ 402-5638821-2
125. 97705 GLORIA MARIA LOPEZ BURGOS DE GARCIA 093-0013656-2 CCC
126. 97596 DANIELA GOMEZ GOMEZ 134-0005357-8
127. 97706 JOSE LUIS SALVI SEGURA 402-2175256-7
128. 97598 LIRISET VENTURA BRITO 001-1264225-1
129. 97707 ENMANUEL GOMEZ JIMENEZ 001-1357394-3
130. 97600 PATRICIA DE LOS ANGELES MATOS SANTANA 010-0105238-8
131. 97578 ELISA VICTORIA MURRAY JIMENEZ 023-0127230-4
132. 97709 JESUS NIKOLAI URRACA MATOS 402-2007169-6
133. 97579 YEIMY ALEXANDRA AQUINO ARREDONDO 004-0020758-5 CC
134. 97580 JUAN EMILIO DE LEON DE LEON 402-2009368-2
135. 97711 MUTUKU SILA JAMES Licencia 000045939521
136. 97712 LAUREEN STEPHANI PORRO MALDONADO 402-2291843-1
137. ANDREA FLORENTINO LORENZO 002-0073403-6
138. 97713 MANUEL EMILIO LIVENT ALMONTE 001-0568484-9
139. 97535 JOSE OVIDIO MALDONADO REYES 027-0002791-1
140. 95736 SOCRATES JOSE PEÑA CABRAL 003-0069686-1
141. 97719 JANLET LORENZO VALENZUELA FELIZ 402-2080807-1
142. 95592 WILLIAM ADOLFO SANCHEZ PUELLO 002-0071575-3
143. 95737 YAFREIDY SHANE MONTAS VALERA 402-2568570-6
144. 97721 WILTON BAUTISTA VALDEZ 223-0013559-1
Personas identificadas y entregadas por centro médico
145. XX OCTAVIO EDUARDO DOTEL DÍAZ 001-0817838-5
146. XX DANIEL ELÍAS LAUREANO CANARIO 402-2934012-6