Senadores piden evitar celebraciones durante la Semana Santa en respeto a víctimas del Jet Set

Los senadores Ricardo de los Santos y Héctor Acosta, representantes en la Cámara Alta de las provincias Sánchez Ramírez y Monseñor Nouel, respectivamente, hicieron un llamado este viernes para evitar celebraciones durante la Semana Santa por respeto a las víctimas de la tragedia del Jet Set.

De los Santos, quien es el presidente del Senado, subrayó que, aunque es común que en esta temporada muchas personas viajen para compartir con sus seres queridos, se hace necesario limitar al máximo las actividades recreativas.

https://resources.diariolibre.com/images/2025/04/11/whatsapp-image-2025-04-11-at-160504-2e560393.jpeg El presidente del Senado,Ricardo de los Santos, habla sobre la tragedia del Jet Set. (DIARIO LIBRE/ANEUDY TAVÁREZ)

"El dolor que embarga al pueblo dominicano no permite en este momento ningún tipo de celebración. La moderación debe primar por respeto a las víctimas y sus familias", indicó De los Santos.

El legislador hizo énfasis en que la magnitud del suceso ha afectado a todas las provincias del país, incluyendo la suya. Reveló que aún hay víctimas de su demarcación cuyos cuerpos no han sido identificados.

"Estamos hablando de siete fallecidos, y aún hay dos cadáveres que no han podido ser despachados, lo que hace aún más dolorosa esta tragedia", explicó.

Duelo nacional

Mientras que Héctor Acosta sugirió que, en momentos de duelo nacional, como los que vive el país por la pérdida de al menos 221 vidas humanas, se debe hacer una pausa en las celebraciones.

https://resources.diariolibre.com/images/2025/04/11/whatsapp-image-2025-04-11-at-160504-2-0fe40053.jpeg El senador Héctor Acosta también se refirió a la ocurrido en la discoteca Jet Set (DIARIO LIBRE/ANEUDY TAVÁREZ)

"Nunca he celebrado Semana Santa, no canto ni toco en esos días. Siento que el país no está para bulla ni música en este momento", afirmó el legislador al hablar en su condición de artista.

Acosta extendió su solidaridad a las familias de los fallecidos y a las personas heridas.

Instó a la población a valorar la vida y a ser más solidarios.

"Soy sobreviviente de cáncer y estoy aquí para dar ese testimonio. Vamos a querernos más", expresó.

Al llamado del presidente del Senado y del senador de Monseñor Nouel se suman decenas de voces, que claman por responsabilidad ciudadana y solidaridad en este momento de luto y dolor.