Con un llamado a la esperanza y la solidaridad en medio del dolor, el arzobispo metropolitano de Santiago, monseñor Héctor Rafael Rodríguez, presidió este domingo la procesión del Domingo de Ramos, que marca el inicio de la Semana Santa.

La actividad religiosa partió desde la parroquia La Altagracia hasta la Catedral Santiago Apóstol el Mayor, donde el prelado ofreció una homilía centrada en el dolor, la cruz y la fe en medio de las pruebas.

Durante su mensaje, el arzobispo hizo referencia a la tragedia nacional ocurrida en un centro de diversión, que ha dejado luto y dolor en el país. Pidió evitar la búsqueda de culpables y, en cambio, abrazar una actitud de consuelo y cercanía con las víctimas.

"Les invito a que hagamos gestos de cercanía, de misericordia, de aliento para con estas personas", expresó Rodríguez. "A veces nuestras palabras son vacías, pero la presencia solidaria habla más fuerte que mil discursos", agregó.

Al recordar el significado del Domingo de Ramos, señaló que esta fecha no es solo un evento de entusiasmo religioso, sino una transición hacia el silencio estremecedor de la pasión de Cristo.

"Pasamos del entusiasmo de aclamar a Jesús con palmas y cantos, al estremecedor silencio de su pasión", dijo. "Es un contraste que refleja la vida de muchos: entre la esperanza y el sufrimiento".

Monseñor Rodríguez subrayó que Jesús no llegó con grandeza humana, sino montado en un burro, como rey humilde, para demostrar que el poder de Dios se manifiesta en el amor y el servicio, no en la violencia ni la ostentación.

"Nuestro Rey no se impone, no busca poder, sino que se entrega con amor. Jesús no vino con coronas de oro, sino con el poder de la entrega", afirmó.

Domingo de Ramos

Al conectar la Pasión de Cristo con la realidad del pueblo dominicano, el arzobispo alentó a los fieles a mirar sus propios dolores a través del sufrimiento de Jesús. "Tu dolor no es en vano. Jesús dice: ´Mira, yo estoy contigo, incluso en el dolor más oscuro que tú tengas´. Él también lloró, fue traicionado, abandonado y crucificado", expresó. "Pero su historia no terminó en la cruz, sino en la resurrección. Ahí está nuestra esperanza".

En su reflexión final, Rodríguez animó a los presentes a vivir esta Semana Santa con consciencia y profundidad espiritual:

"Miremos esta tragedia con los ojos del consuelo, la solidaridad y la esperanza inquebrantable. Jesús murió, sí, pero también resucitó. No nos deja solos. Ánimo".

La celebración del Domingo de Ramos en Santiago se desarrolló en un ambiente de recogimiento, oración y manifestación de fe, especialmente marcado por el dolor nacional que embarga a muchas familias.