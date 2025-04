Venezolana sobreviviente al Jet Set: "Días después de mi cumpleaños, volví a aprender a caminar"

Unos días después de cumplir 40 años, Jeniré Mena Martínez volvió a dar sus primeros pasos. No era parte de ningún plan de vida ni un nuevo propósito: fue consecuencia de haber quedado sepultada bajo los escombros del techo colapsado de la icónica discoteca Jet Set, en Santo Domingo.

"Llegué al hospital sin sentir las piernas. Tenía la cabeza abierta, múltiples lesiones y estaba convencida de que no volvería a caminar", recuerda.

Fue diagnosticada con un trauma vértebro-medular incompleto y una fractura en la escápula derecha. De sus amigas, una falleció, y con la otra se daban apoyo sosteniéndose de los dedos entre el montón de restos de concreto.

Venezolana, diseñadora de vestuario para cine y madre de un niño de 13 años, Jeniré había salido a celebrar su cumpleaños con dos amigas la noche del 7 de abril. Lo que comenzó como una velada alegre, terminó en una tragedia.

Atrapada bajo concreto, rodeada de cuerpos sin vida y con la movilidad de sus piernas comprometida, vivió más de cinco horas de agonía antes de ser rescatada.

"La señora que tenía al lado falleció. La que tenía al frente también falleció. Mi amiga Pierima Noguera falleció. Mi otra amiga, Ana María Ramírez, logró sacar su manito de la tierra y nos agarrábamos" Jeniré Mena Martínez Venezolana que sobrevivió al colapso del techo del Jet Set “

Minutos antes del colapso, cuenta que algunos meseros y clientes ya miraban con preocupación hacia el techo. "Un pedazo pequeño se desprendió antes. Luego cayó uno del tamaño de un bizcocho de PriceSmart. Fue entonces cuando pensé en agarrar mi cartera para irme... y en ese instante, todo se vino abajo", indicó.

Quedó completamente sepultada. Un pequeño halo de luz y una corriente de aire frío que rozaba su rostro fueron los únicos signos de vida a su alrededor.

"Me apoyé con el torso, porque de la cintura para abajo tenía concreto encima. Respiraba gracias a que quedé encima de un cuerpo... un hombre robusto con camisa azul. Solo después supe que estaba muerto", agregó.

A su alrededor, la muerte también acechaba. Su amiga Pierima Noguera falleció, al igual que otras personas que compartían la mesa. Ana María Ramírez, otra amiga, logró sacar la mano de entre los escombros. Se tomaban de los dedos para darse ánimo. "Eso nos mantuvo vivas."

Además de disfrutar de la música en vivo del reconocido merenguero Rubby Pérez —quien fue una de las víctimas mortales de la tragedia—, Mena estuvo sentada cerca del diseñador Martín Polanco (fallecido) y de la periodista venezolana Elianta Quintero, quien sobrevivió.

Durante las horas de espera, Jeniré oraba y gritaba su nombre cada vez que oía voces a lo lejos, mientras esperaba ser rescatada.

"Tenía la voz intacta. Cuando escuchaba a los bomberos, usaba toda mi fuerza para gritarles. Pensé que no nos encontrarían... pero lo hicieron", precisó mientras cerraba los ojos en una camilla del Hospital Traumatológico doctor Ney Arías Lora.

La llegada de la joven venezolana al país responde a la necesidad de buscar nuevos horizontes y a la situación actual que atraviesa su país. Sin embargo, pese a lo ocurrido justo el día de su cumpleaños, indica estar muy agradecida con los dominicanos y reafirma su posición de seguir viviendo en un país cálido como República Dominicana.

"Agradecida, bien y viva. Con muchas ganas de vivir y de quedarme en esta isla, con deseos de seguir viajando, pero quedarme aquí sembrada en República Dominicana" Jeniré Mena Martínez Venezolana sobreviviente al colapso del techo del Jet Set “

Una nueva oportunidad

Desde la cama del hospital, rodeada de médicos, enfermeros y personal que ya siente como familia, Jeniré no deja de agradecer. "Estoy viva. Eso es lo que importa. Volver a caminar, volver a ir al baño sola, sentir dolor... todo eso ahora me parece un regalo".

Agradece a los doctores, al camillero Jonathan, a la señora que cocina en el hospital, y sobre todo, a Dios. "La Virgen del Valle me acompañó. Recé el ave María, de adelante hacia atrás, todo el tiempo".

"Mis doctores, el doctor Ariel Ferreira y el doctor Cabrera, no se rindieron conmigo. Me hicieron pruebas, me estimularon... y un día, en la noche, me preguntaron si quería intentar sentarme. ¡Y lo hice! Y luego caminé. Fue un milagro", exclamó.

Jeniré no quiere irse de República Dominicana, donde encontró trabajo, seguridad y una comunidad que la ha abrazado. "Llegué hace ocho años con mi hijo buscando un mejor futuro. Trabajo en cine desde hace 26 años como diseñadora de vestuario, y este país me dio la oportunidad de seguir. Aquí quiero quedarme".

Y con una sonrisa que desarma el dolor, remata: "No puedo correr un maratón todavía... pero después de esto, ¡lo corro!".

