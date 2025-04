Osiris de León: urge reglamentar revisión periódica de la resistencia de construcciones

Osiris de León, miembro de número de la Academia de Ciencias de la República Dominicana, planteó este domingo que el país cuenta con leyes y reglamentos adecuadas para construir infraestructuras que garanticen la seguridad de la población, pero que existe un vacío legal y procedimental cuando se trata de la revisión periódica de las obras.

A través de un comunicado el ingeniero dijo que cree que ese vacío debe ser llenado "urgentemente".

En el documento De León refiere que casi todas las estructuras formales, en su etapa inicial, cumplen los requisitos estructurales establecidos en nuestros reglamentos, asumiendo buena práctica de ingeniería.

Supervisión con el tiempo

"Sin embargo, transcurrido el tiempo, cualquier estructura puede quedar afectada en su integridad por vibraciones resultantes de excavaciones vecinas, por vibraciones sísmicas frecuentes en nuestra región, por vibraciones ambientales del tránsito pesado y de grandes plantas eléctricas vecinas, por lluvia ácida que deteriora el hormigón, por salitre que junto a la lluvia ácida corroe el acero de refuerzo del hormigón", señaló.

Agregó que ante la situación se amerita que, "cada cierto tiempo, las estructuras, sobre todo aquellas que son sensibles porque reciben mucho público, deben ser obligatoriamente revisadas en su integridad para seguridad y tranquilidad de la sociedad".

El geólogo expuso que, aunque ciudades del país, como Santo Domingo, San Pedro de Macorís, La Romana, Punta Cana-Bávaro, poseen roca dura (lo que otorga buena respuesta sísmica ante terremotos, construcciones vecinas requieren excavaciones con retromartillos o compresores neumáticos, que generan vibraciones alta frecuencias y actúan como pequeños sismos.

"Y agrietan construcciones ya existentes, reduciendo su resistencia inicial a la compresión y al esfuerzo cortante, lo que sumado a otros factores ambientales puede comprometer la seguridad estructural, especialmente si ocurriese un fuerte terremoto al que estamos expuestos en esta región", acotó.

Otros factores que inciden

Otro factor que incide en el deterioro gradual del hormigón, según de León, es la lluvia ácida, la que se acidifica por el alto contenido de dióxido de carbono (CO 2 ) presente en la atmósfera, y esa lluvia, acidificada por el ácido carbónico (H 2 CO 3 ), con el paso de los años, tiende a disolver químicamente parte del carbonato de calcio (CaCO3) presente en el cemento del hormigón, y ese efecto reduce parcialmente la resistencia inicial del hormigón, y aunque el hormigón se diseña para una resistencia a la compresión superior a la requerida, hay casos donde muchos años acumulados hacen que su resistencia caiga a niveles críticos, lo que puede ser identificado y corregido si nuestras normativas establecieran una revisión periódica de la integridad de los elementos estructurales fundamentales de cada construcción que alberga o recibe a mucha gente, como hospitales, escuelas, estadios, iglesias, teatros, etc., debiendo priorizarse el uso de agua alcalina, y no agua ácida, para los hormigones, tal y como lo hacían los constructores romanos 2 mil años atrás.

Dijo que nuestras ciudades costeras se ven expuestas diariamente al ataque químico del salitre traído por el viento, el cual, por el alto contenido de cloruros de sodio y de potasio tiende a oxidar rápidamente el acero de refuerzo del hormigón, ya que el hormigón es poroso y permite que el vapor de agua (humedad) cargado de salitre, y la lluvia cargada de CO 2 , penetren a través de los poros del hormigón hasta llegar al acero de refuerzo interior, oxidarlo y debilitarlo, y, con el paso de los años, ese repetitivo proceso reduce la resistencia de los elementos estructurales expuestos en el exterior de estructuras e infraestructuras, y una obligatoria revisión periódica, ordenada por una ley o un reglamento, podría identificar y ordenar corregir.

Osiris de León preside la Comisión de Supervisión de Infraestructuras Públicas ante el Cambio Climático, creada por el presidente Luis Abinader mediante el Decreto 603-23, y de la cual forman parte el CODIA, la UASD, la Pucamaima, el INTEC, la UNPHU, el MOPC, el Mived y la Onesvie.

Descargas Archivo Sin Nombre En SACS