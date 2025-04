Abinader: “Fui el padrino de bodas del hijo de Eduardo Estrella y éramos familia”

El presidente Luis Abinader expresó este lunes que la tragedia ocurrida en la discoteca Jet Set ha sido un “duro golpe”, no solo como presidente, sino también en lo personal.

“Yo fui el padrino de la boda de Guaro (Eduardo Guarionex) Estrella Cruz, y somos familia lejana, tercer primo, somos familia”, expresó el mandatario visiblemente afligido al hablar sobre el hijo del ministro de Obras Públicas, Eduardo Estrella, quien falleció junto a su esposa, Alexandra Grullón, en el siniestro.

Los restos de Estrella Cruz fueron expuestos el pasado jueves en la funeraria y cementerio Fuente de Luz, en Santiago.

Eduardo Estrella junto a su hijo Eduardo Guarionex Estrella Cruz, víctima de la tragedia en la discoteca Jet Set. (FUENTE EXTERNA)

Cercanos al presidente

Durante LA Semanal con la Prensa Abinader dijo que, entre los que asistieron a la fiesta en el centro nocturno, puede mencionar entre 11 y 12 personas “muy cercanas”.

“Tuve muchos amigos, muchos amigos… ahí había siete u ocho personas muy cercanas, conocidos, amigos con los que nos habíamos reunido dos o tres días antes”, manifestó.

Lamentó profundamente el fallecimiento de las 231 personas en la tragedia, y afirmó: “Son dominicanos y dominicanas por quienes, como presidente de la República, yo me siento con el mismo dolor que siente cada uno de ustedes, aunque no haya conocido a muchos, como obviamente puede que no haya conocido”.

Externó que, tanto en lo personal como presidente, ha sido “un golpe muy duro emocionalmente, muy fuerte”.

Conversación con la gobernadora de Montecristi

El jefe de Estado recordó que, en el mismo momento de la tragedia, la gobernadora de Montecristi, Nelsy Cruz, lo llamó para decirle: “Manden ambulancias. No para decirme mándenme una ambulancia, sino manden ambulancias”.

Narró que, a partir de esa llamada con Cruz, comenzaron todo el proceso de respuesta. “Llamé… y ahí empezamos todo el proceso. Llamamos a Juan Manuel Méndez para que fuera a tomar control de la situación, y luego llamé a Eduardo Estrella para que ayudara. Y él fue a ayudar sin saber que su hijo estaba ahí”, relató.

La gobernadora fue una de las víctimas de la tragedia. Luego de ser rescatada, falleció mientras recibía atenciones médicas en un centro de salud.