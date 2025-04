Víctimas de Mantequilla, entre la esperanza y el escepticismo tras su liberación

La puesta en libertad de Wilkin García Peguero, conocido como "Mantequilla", ha despertado la esperanza entre los afectados que aún esperan recuperar el dinero invertido en su fallido esquema piramidal.

Condenado en marzo de 2024 a dos años de prisión suspendida por estafa, Mantequilla fue dejado en libertad este martes por un juez de ejecución de la pena en San Cristóbal, lo que ha generado reacciones en su comunidad Sabana Grande de Boyá, provincia Monte Plata.

René Rivera, dueño de un colmado, expresó: "Yo lo que espero es que me paguen mi cuarto y ahora está difícil, si está suelto... porque ya no se le puede hacer la misma presión para que lo haga".

Rivera aseguró haber invertido 440 mil pesos en el negocio fraudulento y solo recuperar 20 mil al principio, lo que lo motivó a seguir invirtiendo creyendo en la supuesta rentabilidad del negocio.

"No perdí más porque la cooperativa no me dejó sacar todo lo que tenía ahorrado", añadió.

Cuando se le preguntó si creía que Mantequilla regresaría a Sabana Grande de Boyá, Rivera dijo: "No creo que sea tan pechudo para venir, a menos que seamos masoquistas para dejarlo que llegue, porque en verdad, la cantidad de personas afectadas somos muchas".

Otro estafado, Elías Pérez, motorista de la zona, narró cómo cayó en la trampa: "Lo primero que gané fueron 10 mil pesos y en ese momento él (Mantequilla) me abrazó y me dijo que yo era fuerte".

Al sentirse en confianza, Elías invirtió otros 20 mil que perdió por completo. Respecto a la liberación de Mantequilla, expresó con ironía: "Que venga a involucrar a la gente otra vez aquí... que lo vamos a involucrar a él mejor".

Agregó: "No creo que pase nada, no tengo esperanza de que me paguen, porque ya yo creo que él no tiene dinero".

Jarlin Martínez, un joven del pueblo, señaló que "la ambición" lo llevó a empeñar cerca de 300 mil pesos en prendas, vender un motor y otras pertenencias para invertir en el esquema.

Manifestó que no espera su dinero de regreso. "Él no llamaba a la gente para meterse en el negocio, nosotros, de pendejos, fuimos a meternos porque veíamos a los otros ganar", admitió.

https://resources.diariolibre.com/images/2025/04/16/whatsapp-image-2025-04-15-at-83837-pm-1-4b7dd3c7.jpeg René Rivera, dueño de un colmado en Sabana Grande de Boyá. (DIARIO LIBRE/SAMIL MATEO DOMINICI) https://resources.diariolibre.com/images/2025/04/16/whatsapp-image-2025-04-15-at-83836-pm-be93eb15.jpeg Elías Pérez, un motorista de la zona. (DIARIO LIBRE/SAMIL MATEO DOMINICI ) https://resources.diariolibre.com/images/2025/04/16/whatsapp-image-2025-04-15-at-83836-pm-1-c9a96a3b.jpeg Jarlin Martínez, un joven del pueblo. (DIARIO LIBRE/SAMIL MATEO DOMINICI )

Padre e hijo estafados

Jimmy Santana cuenta que invirtió 39 mil pesos y su padre Sócrates 160 mil. Aunque lograron retirar algo, terminaron perdiendo la mayoría del dinero.

"Ahora que él está libre vamos a ver lo qué pasa", dijo Jimmy, señalando que esperan que "Mantequilla dé la cara y que resuelva con toda esa gente que hipotecaron su casa y que tomaron préstamos para invertir en su negocio".

Sócrates expresó que: "Él no debió venir con eso para acá... le hizo mucho daño". Y sobre su liberación opinó: "Está bien que lo soltaran, vamos a ver qué piensa de ahí para allá porque al final, el del problema más grande lo tiene él ahora, que él es el que más debe".

Luis Manuel Quezada, dueño de un taller de mecánica, fue breve: "Ya ese dinero se perdió, él no lo va a pagar, me gustaría que lo haga, pero está difícil".

https://resources.diariolibre.com/images/2025/04/16/whatsapp-image-2025-04-15-at-83834-pm-5186e9f5.jpeg Jimmy Santana, una de las personas que invirtió en el esquema fraudulento de Mantequilla. (DIARIO LIBRE/SAMIL MATEO DOMINICI ) https://resources.diariolibre.com/images/2025/04/16/whatsapp-image-2025-04-15-at-83823-pm-2ad61907.jpeg Sócrates Santana. (DIARIO LIBRE/SAMIL MATEO DOMINICI ) https://resources.diariolibre.com/images/2025/04/16/whatsapp-image-2025-04-15-at-83836-pm-2-9d566789.jpeg Luis Manuel Quezada, dueño de un taller de mecánica. (DIARIO LIBRE/SAMIL MATEO DOMINICI )

Wilkin en libertad

El abogado de García Peguero, Moisés Fontanilla, explicó a Diario Libre que, aunque García Peguero no enfrenta amenazas directas en Sabana Grande de Boyá ha decidido establecerse temporalmente en otro lugar como medida preventiva tras su reciente salida de prisión.

Dispuesto a pagar sus deudas

Fontanilla aseguró que su cliente está dispuesto a responder por los compromisos pendientes. Aunque la sentencia decretó su libertad, hay personas que demostraron en los tribunales que existía una deuda con ellas. "Wilkin está consciente de su responsabilidad y tiene la intención de pagar", señaló.

Asimismo, el abogado explicó que muchas otras personas presentaron recibos falsos, y el tribunal determinó que no les correspondía ningún pago.

Retomará otros negocios

Con relación a su futuro, el abogado dijo que Mantequilla no ha sido muy específico, pero se contempla que retome sus actividades en el sector inmobiliario, especialmente la compra y venta de terrenos, como lo hacía antes.

Fontanilla aclaró que "no tendrá ningún vínculo con la empresa Inversiones 3.14, que ya no está operando".

"No estará involucrado en inversiones, préstamos ni actividades financieras, al menos por ahora", afirmó.

Una vez estabilizado, su abogado sostuvo que se reunirá con los representantes legales de las personas afectadas para coordinar acuerdos de pago. Estima que Mantequilla adeuda más de 10 millones de pesos a unas 60 personas.