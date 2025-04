Expresidente del Codia: "Todo lo que se diga antes de la investigación son conjeturas"

El arquitecto Guarionex Gómez, expresidente del Colegio Dominicano de Ingenieros, Arquitectos y Agrimensores (CODIA), visitó este miércoles la zona cero de la discoteca Jet Set, donde el colapso del techo ha dejado 231 personas muertas y un país entero en duelo.

Durante su recorrido, Gómez fue enfático en advertir que, por el momento, todas las versiones que circulan sobre las causas del derrumbe son especulativas. "Esas imágenes que circulan en redes sociales no son suficientes para determinar si fue esto o aquello lo que provocó el colapso. Toca a las instituciones competentes esclarecer qué pasó", declaró.

Aunque pidió cautela hasta que concluyan las investigaciones, el arquitecto no descartó que la tragedia pudo haberse evitado. "No fue un terremoto, no fue un tsunami... Estamos hablando de una situación que probablemente se pudo haber evitado con más prevención", expresó.

Gómez recordó que la estructura del Jet Set tenía más de 50 años de construida, con múltiples modificaciones a lo largo del tiempo. "Fue sometida a intervenciones, cambió de uso, y observamos algunos elementos preocupantes, como una gran cantidad de cargas acumuladas en el techo", explicó.

Factores de riesgo

A modo de hipótesis, planteó dos posibles factores de riesgo que debieron haber sido monitoreados: una posible sobrecarga en la cubierta y la proximidad al litoral costero, que puede influir en la corrosión estructural. Aun así, subrayó que esas ideas no deben tomarse como conclusiones definitivas.

El arquitecto también expresó preocupación por la forma en que se están manejando los restos del edificio y pidió que las evidencias no sean comprometidas. "Acabo de ver que se han removido muchos escombros.

Es fundamental que el Gobierno actúe como garante y que todo lo retirado sea preservado adecuadamente, porque son elementos probatorios esenciales para la investigación", sostuvo.

Finalmente, llamó a la transparencia y al rigor técnico en el proceso de investigación, no solo como una exigencia legal, sino como un acto de respeto hacia las víctimas. "Por el país y por quienes murieron allí, esta investigación debe hacerse con seriedad y sin prisas", concluyó.