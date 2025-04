Residentes en el sector Los Próceres I denuncian apagón de 24 horas sin respuesta de Edesur

La desesperación y el cansancio se apoderan de los residentes del sector Los Próceres I, en el Distrito Nacional, quienes desde la tarde del miércoles permanecen sin servicio eléctrico debido al colapso de un transformador.

Tras casi 24 horas del apagón, la comunidad denuncia que Edesur Dominicana no ha dado respuestas a la situación.

"No hay nadie que dé la cara. Uno llama, escribe, reporta por la aplicación y no hay respuesta. Mientras tanto, los alimentos se dañan, los niños no pueden descansar por el calor", se quejó Ana María Rodríguez, residente del sector.

Una comunidad preocupada

La comunidad expresa preocupación por la falta de información de parte de la empresa.

En redes sociales, varios vecinos han comenzado a compartir imágenes y videos denunciando la situación, mientras crece la indignación por la aparente indiferencia de la empresa distribuidora ante un problema que afecta la calidad de vida de decenas de familias.

Hasta el momento, Edesur no ha emitido un comunicado oficial sobre el colapso del transformador ni sobre el tiempo estimado para el restablecimiento del servicio, mientras que los residentes exigen atención urgente.