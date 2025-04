"La morgue" de la UASD no ha recibido cuerpos desde hace más de dos años, notifica decano

Mario Uffre, decano de la Facultad de Ciencias de la Salud de la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD), desmintió este jueves el rumor de que en el Instituto de Anatomía de esta academia —popularmente conocido como "la morgue"— se hayan llevado cadáveres de los fallecidos en el desplome del techo de la discoteca Jet Set, ocurrido el pasado 8 de abril.

El decano aclaró que dicho espacio no es una morgue, ya que no almacena cuerpos, sino que se utiliza exclusivamente para el estudio de la anatomía humana. Además, informó que el instituto no ha recibido cuerpos desde hace más de dos años.

"Estas malas informaciones lo que hacen es que laceran aún más a los familiares que siguen sufriendo la pérdida de sus seres queridos", expresó Uffre.

https://resources.diariolibre.com/images/2025/04/17/whatsapp-image-2025-04-17-at-115256-am-38480e3f.jpeg Un espacio del instituto de Anatomía de la UASD. (DIARIO LIBRE/JOLIVER BRITO)

Durante un recorrido ofrecido la mañana de hoy a distintos medios de comunicación por las instalaciones del instituto, el decano explicó que existe un protocolo estricto para recibir cadáveres. Solo se aceptan cuerpos de personas fallecidas en hospitales que no han sido reclamados, y que no hayan sufrido muertes violentas, quemaduras u otras condiciones similares.

Indicó que los cuerpos deben estar acompañados de su acta de defunción y la causa de muerte, y son almacenados durante seis meses antes de ser utilizados por los estudiantes, siempre bajo la coordinación de sus respectivos maestros.

Uffre detalló que el instituto tiene capacidad para 25 cuerpos, y actualmente alberga aproximadamente 20.

https://resources.diariolibre.com/images/2025/04/17/whatsapp-image-2025-04-17-at-115255-am-b0d24890.jpeg Instituto de Anatomía de la UASD. (DIARIO LIBRE/JOLIVER BRITO)

Te puede interesar Tragedia en Jet Set se convierte en la peor catástrofe civil en la historia dominicana

Acciones legales

El representante legal de la universidad, Manuel de Aza, recordó que las declaraciones infundadas sobre la supuesta presencia de cadáveres de la tragedia del Jet Set en la UASD constituyen una violación a la Ley 53-07 sobre Crímenes y Delitos de Alta Tecnología, específicamente en su artículo 22.

Dicho artículo establece: "La injuria pública cometida a través de medios electrónicos, informáticos, telemáticos, de telecomunicaciones o audiovisuales se sancionará con la pena de tres meses a un año de prisión y multa de cinco a quinientas veces el salario mínimo".

De Aza advirtió que la universidad procederá legalmente contra quienes hayan difundido el rumor.

Leer más El baile que fue una cita a ciegas con la muerte: la reflexión de sobreviviente a 9 días del Jet Set