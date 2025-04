Juan Tavares, el coraje de un bombero en la catástrofe de la discoteca Jet Set

Juan Raymundo Tavares ha dedicado la mitad de su vida a servir como bombero voluntario del Distrito Nacional, 25 años para ser exactos.

A sus 51 años, el coronel Tavares, como es conocido entre sus colegas, es el comandante del Departamento de Rescate del Distrito Nacional y comandante de operaciones de la Unidad Hurón, especializada en búsqueda y rescate en estructuras colapsadas.

Precisamente, por los cargos que ostenta, en la madrugada del martes 8 de abril fue uno de los primeros miembros que llegó a la colapsada discoteca Jet Set ante un llamado de alerta que recibió en su teléfono celular.

El aviso lo tomó despierto, trabajando en su estudio de grabación, ya que también se desempeña como ingeniero de sonido.

"En el chat de emergencias que tenemos avisaron, pero solo pusieron la dirección, en el momento no sabía que se trataba de la discoteca Jet Set. Activamos la unidad Hurón porque ya habíamos escuchado por radio que la primera unidad de bomberos que llegó estaba pidiendo todo el apoyo posible", relata.

A la discoteca, ubicada en el sector El Portal, llegó entre 1:10 y 1:15 de la madrugada, y fue recibido por las luces de las ambulancias que ya estaban en el lugar y las unidades nuestras de bomberos.

Entre los primeros rostros que vio, reconoció a Eliezer Pérez, hermano del cantante Rubby Pérez, a quienes ya conocía por su trabajo en los estudios de grabación. Eliezer lo orientó sobre la posible ubicación de Rubby y le pidió que aplicara sus conocimientos y habilidades para sacarlo.

"Yo le digo: no te preocupes, déjame entrar a ver qué es lo que hay, porque todavía estoy pensando que lo que colapsó fue un pedazo de techo", dijo al no tener todavía conocimiento de la magnitud de la tragedia que, al día de hoy, apagó 232 vidas.

"Cuando llegué y veo que todo el techo está en el piso y tantas voces gritando auxilio, mucha gente todavía estaba saliendo en ese momento, sobrevivientes con cortadas en la cara, llorando mucho, desesperados porque mucho de los que pudieron salir, sus compañeros no. Realmente fue un caos", narró a Diario Libre.

Empieza la labor de organización

Con los equipos que tenían en las unidades nuestras de rescate, los rescatistas empezaron a romper con taladros, martillos y una herramienta que se llama expandidor o combinado, que es un equipo que utilizado para los rescates vehiculares.

"Son bastante potentes, rompen, cortan metal, como también expanden, pueden levantar un gran peso, con esos equipos nosotros empezamos a trabajar inmediatamente. Nos distribuimos y empezamos a hacer hueco, a entrar por debajo de las estructuras que teníamos acceso y había gente ahí mismo y empezamos a liberar todas esas personas", detalló el coronel.

En cuestión de minutos ya habían liberado entre 18 a 25 personas.

"Teníamos la herramienta de romper, pero no para levantar el gran peso. Luego que sacamos a todo el que estaba de fácil acceso, que estaban atrapados leve, o sea, con sillas, atrapados de los pies que no se podían mover, entonces empezamos a trabajar con las personas que teníamos que romper la losa, romper concreto y levantar vigas, levantar gran peso para poder liberarlas", agregó.

Es entonces cuando se requiere el soporte de equipo pesado con grúas para poder levantar los grandes bloques y vigas de concreto.

De acuerdo con el relato de Tavares, este trabajo es extremadamente delicado, ya que al romper con los taladros encima de víctimas atrapadas, es posible infringirles un daño mayor.

https://resources.diariolibre.com/images/2025/04/20/whatsapp-image-2025-04-19-at-85751-pm-8353ebbb.jpeg El coronel Juan Tavares, comandante de operaciones de la Unidad Hurón. (FUENTE EXTERNA)

"Cuando tú rompes, con ese movimiento puede hacer que una losa o una viga o una estructura bien pesada que esté sobre otra con el movimiento se deslice y se mueva y pueda crear otro colapso o atrapar otra persona o hacerle más daño a las personas que ya estaban dentro de la de la estructura atrapada", indicó.

Para realizar esta labor, los bomberos trabajaban en relevos.

"Fue difícil hacer cambio porque nadie quería salir, nadie quería hacer cambio, todo el mundo se quería quedar a ayudar. Yo entré como a las 1:15 al Jet Set y yo salí a las 6:00 de la tarde a tomar mi primer descanso", recordó.

"Nosotros trabajamos 55 horas sin parar, relevándonos, sin parar, todas las instituciones, incluyendo miembros de la Defensa Civil, Cruz Roja, Ejército Nacional, entre otras", testificó el bombero.

Trabajo en pareja

Dentro de su hogar, Tavares no es el único entregado a las labores de rescate, su esposa, Paola Reyes también es capitana voluntaria del Cuerpo de Bomberos.

Actualmente, Reyes tiene siete meses de gestación y debió abstenerse de participar en las labores de rescate en el Jet Set pero se mantuvo dándole seguimiento y apoyo a su esposo a través del sistema de radio que usan para comunicarse entre los miembros de la institución.

"Ella es mi mano derecha, ella es mi todo y trabajamos de mano a mano en las emergencias", afirmó.

Asistencia psicológica

El coronel Tavares hizo hincapié en la importancia de recibir asistencia psicológica luego de cada labor de rescate de gran escala.

"Recibimos también un tratamiento psicológico luego de cada emergencia de esa de gran magnitud porque aunque uno se sienta muy fuerte y preparado para esto, es increíblemente, mucha gente tal vez dice: usted está relajado, pero, es que nosotros tenemos una visión, entramos como en una especie de forma, o sea, nosotros cuando estamos en una emergencia, estamos en emergencia", sostuvo.

Indicó que "cuando ya tú te enfrías, que ya pasa todo, como que uno reacciona y ve el dolor ajeno, ve tanta gente llorando, eso afecta mucho".

El encuentro con Dotel

En ese momento de la conversación, el bombero hace una pausa para recordar el encuentro que sostuvo con el pelotero Octavio Dotel en esa fatídica madrugada.

"Era de noche, nosotros escuchamos voces y vemos caras, pero no las identificamos y más que en el momento del colapso las personas ya están sucias o están cortadas y tú no las identificas bien. Yo no sabía quién era Dotel, pero yo hablé mucho con él e inclusive se veía bien", recordó como uno de los momentos que más lo impactó cuando luego supo que esa misma persona había fallecido.

"Tú no te imaginas, cuando tú haces ese contacto, ese compromiso con esa persona que está atrapada, que tú dices: estamos aquí, te vamos a ayudar, cuenta con nosotros, no te vamos a abandonar. Tú haces ese enlace con ellos, toda esa unión y de repente cuando ya sale, se te va. Eso es fuerte", dijo en tono afligido.

Por el lado contrario, ponderó las muestras de cariño y el júbilo que siente cuando rescata a alguien con vida, así como el respeto y admiración que va ganando el Cuerpo de Bomberos entre la población.

"Cada vez que sacábamos uno, aplaudíamos. Nos sentíamos felices. Cada vez que hacíamos una cadena pasándonos la víctima uno con otro para hasta llevarla a la ambulancia, eso era un regocijo que teníamos, una felicidad enorme. No tiene palabra para describirlo", aseguró.

Unidad Hurón

El comandante aclaró que la Unidad Hurón está operando desde el año 2011, con formación local e internacional para sus cerca de 120 miembros, de los cuales entre 55 a 60 se mantienen activos constantemente y trabajan de forma autónoma.

https://resources.diariolibre.com/images/2025/04/20/whatsapp-image-2025-04-19-at-85751-pm-2-cf9d6a88.jpeg El coronel Juan Tavares examinando una estructura. (FUENTE EXTERNA)

"Es una unidad que está preparada para trabajar tres días en cualquier parte del mundo. El Centro de Operaciones de Emergencias (COE) nos utiliza para el país entero. Nosotros somos nacionales", expresó con gran orgullo.

Además de rescates en estructuras colapsadas, los hurones son los encargados de sacar a las personas atrapadas en ascensores, a quienes se caen en algún hoyo, a los que se accidentan en andamios en grandes edificaciones o los que ayudan a bajar de antenas o azoteas a personas con intentos suicidas.

Otros rescates importantes

Con todas estas habilidades y años de experiencia, el coronel Tavares brindó servicios en otros eventos clave.

Terremoto de Haití, en 2010

Explosión en San Cristóbal, en 2023

Derrumbe en el paso a desnivel de la 27 de Febrero con Máximo Gómez, en 2023

Colapso de una tienda de electrodomésticos en La Vega, en 2023

Equipos sofisticados y más voluntarios

Los deseos de Tavares para la Unidad Hurón es verla crecer cada vez con más y más voluntarios, así como la inclusión en el inventario de nuevos equipos de trabajo.

"Claro, nos faltan algunas cosas de herramientas más sofisticadas, más complejas, pero, gracias a Dios, que tenemos todos los ojos encima, ya se están haciendo esas gestiones para tener esos equipos esos equipos que nos faltan", indicó.

"Estamos consiguiendo unos equipos más sofisticados que trajeron las personas de Puerto Rico, que son unos detectores de movimiento dentro de las estructuras y que pueden detectar también sonido a baja frecuencia, o sea, cualquier movimiento que hay dentro de la estructura, tú lo puedes detectar con esos equipos", comentó sobre estos equipos que facilitarán las labores de rescate.

Tavares agradeció el apoyo del jefe del Cuerpo de Bomberos del Distrito Nacional, general José Luis Frometa Herasme, y en cuanto a los voluntarios que la conforman, el coronel señaló que ya se ha capacitado a más de 200 miembros de rescate, tanto bomberos, como de la Defensa Civil, y de la Unidad Humanitaria del Ejército.

"Los bomberos del Distrito tenemos un gran personal de voluntarios, somos aproximadamente entre 450 a 500 voluntarios y todavía van entrando más porque que anualmente hay una academia para los voluntarios que ya comenzó ahora en abril", dijo.

"Que sepan que estamos ahí, que sepan la población que tiene un cuerpo de bomberos que está para ellos, que estamos para ellos, estamos capacitados, que nos apoyen, que nos sigan dando el respeto que nos brindan", fue su petición final.