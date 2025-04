Abogados de Antonio Espaillat niegan intento de transferir bienes tras tragedia en el Jet Set

Los abogados de Antonio Espaillat, empresario vinculado a la discoteca Jet Set, rechazaron este domingo que su representado haya realizado acciones encaminadas a transferir bienes con el objetivo de evadir posibles responsabilidades en medio de la investigación por la tragedia ocurrida en dicho establecimiento.

"Es categóricamente falso que haya realizado acción alguna, ajena a operaciones normales de su empresa, para transferir bienes a su nombre para evadir cualquier tipo de responsabilidad", afirmó Jorge Luis Polanco Rodríguez, asesor legal de Espaillat, en una declaración escrita dirigida a la opinión pública.

La defensa aclaró que Espaillat ha sido transparente ante las autoridades y ha expresado su "entera disposición de colaborar con la Procuraduría Fiscal del Distrito Nacional, en el marco de la investigación que, de acuerdo a los medios de comunicación, se ha iniciado". En ese sentido, subrayan que "tanto E y L SRL Jet Set Club y Antonio Espaillat han acogido con seriedad y compromiso el curso de tales investigaciones".

"No hemos recibido notificación alguna"

Además, niegan haber recibido comunicación oficial sobre ninguna medida en contra de su cliente: "Hasta este momento, no hemos recibido notificación alguna por parte de la autoridad. Tanto en el sentido de una investigación como de la supuesta inmovilización de bienes o activos de nuestros representados".

En un llamado directo a las instituciones del sistema judicial, los abogados exhortan a que "actúen con independencia y profesionalismo, garantizando que la justicia y la legalidad prevalezcan".

Contexto del caso

La tragedia en la discoteca Jet Set ha generado un intenso escrutinio público, con reportes no oficiales que sugieren que el Ministerio Público habría iniciado varias "diligencias procesales" contra las empresas involucradas, incluyendo a Inversiones E y L SRL y al propio Espaillat. No obstante, hasta la fecha, no se ha emitido ninguna acusación formal ni se han revelado detalles de la investigación.

La discoteca Jet Set, ícono del entretenimiento nocturno en Santo Domingo, ha sido durante años un punto de encuentro para el espectáculo y la vida social capitalina. Tras el incidente, que dejó víctimas fatales y conmoción nacional, el enfoque se ha centrado tanto en las responsabilidades legales como en la protección del patrimonio de los involucrados.

La defensa de Espaillat enfatiza que el momento exige "claridad, veracidad y mesura", reafirmando su compromiso con la transparencia y la colaboración con las autoridades competentes.