Operativo migratorio en hospitales: detienen italiana y boliviana

Con el inicio del operativo migratorio en 33 hospitales a nivel nacional este lunes, fueron detenidas en el Hospital Materno Infantil San Lorenzo de Los Mina varias mujeres extranjeras, entre ellas haitianas en condición migratoria irregular, así como otras de nacionalidades italiana y boliviana, según confirmaron sus familiares.

A la 1:00 de la tarde, cuando se disponía a salir el camión de la Dirección General de Migración (DGM) con los extranjeros detenidos, una de las mujeres llamó la atención al sacar su mano por la ventana del vehículo y gritar: "¡Yo soy italiana!".

Minutos antes, su pareja, de nombre Moisés Duarte, explicó a la prensa que ella fue detenida por tener el pasaporte vencido, justo cuando acudía al hospital para realizarse un chequeo médico debido a síntomas recientes.

Duarte comentó que la mujer presenta mareos, náuseas y dolores pélvicos, por lo que sospechan que podría estar embarazada. Indicó que esa misma mañana la llevó al centro de salud y allí fue interceptada por los agentes de Migración.

Asimismo, señaló que ella se encontraba a la espera de la renovación del documento al momento de su detención.

Según Duarte, los agentes de la DGM no le permitieron hablar con su pareja y solo le informaron que sería trasladada al Vacacional de Haina.

https://resources.diariolibre.com/images/2025/04/21/whatsapp-image-2025-04-21-at-24138-pm-5fa4dd19.jpeg

Detenida antes de su cita médica

En otro caso, Didial Mora relató que su esposa, Sara Condori, de nacionalidad boliviana, fue detenida en el hospital antes de ser atendida por su médico, debido a que su visa estaba vencida.

Afirmó que no habían renovado el documento porque, al tener tiempo residiendo en el país y no habérsele exigido anteriormente, pensaron que no era necesario.

Ambas mujeres fueron trasladadas junto a un grupo de extranjeras al centro de detención de Haina para agotar las medidas de lugar.