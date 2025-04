Hospital de Verón luce desolado tras implementación de nuevas medidas migratorias

El Hospital de Verón, provincia La Altagracia, estaba desolado este martes tras la implementación de las nuevas medidas migratorias implementadas por el Gobierno desde el día de ayer, lunes 21 de abril. Solo 37 personas fueron atendidas en el centro de salud, una cifra muy por debajo de lo habitual.

Durante la jornada matutina, el personal médico acudió a laborar con normalidad, sin embargo, el área de espera se mantenía prácticamente vacía. La razón principal, según fuentes del hospital, es que gran parte de los pacientes eran extranjeros de nacionalidad haitiana, en su mayoría indocumentados, quienes han dejado de acudir al centro.

La directora del hospital, doctora Ivette Dib, confirmó que en el día de ayer pocos extranjeros solicitaron atención médica, de los cuales dos fueron reportados a las autoridades migratorias. "Realizamos los procedimientos correspondientes y fueron entregados a Migración", afirmó.

Este martes, unas seis personas de nacionalidad haitiana acudieron al centro, todas con sus documentos en regla. "Los que están legales reciben el servicio sin ningún inconveniente, tras ser verificados por Migración", aseguró Dib.

La doctora explicó que aquellos que no están regularizados también son atendidos en casos de emergencia. "Siempre vamos a brindar atención en situaciones de urgencia. Lo que no estamos obligados es a ofrecer consultas regulares si no cuentan con documentos", puntualizó.

Respecto al protocolo implementado, señaló que toda persona que llega al hospital debe presentar una identificación. Si el documento es verificado como válido, se les permite acceder al servicio médico sin contratiempos. Dib recalcó que el proceso se ha llevado a cabo sin altercados, con respeto y conforme a lo establecido por las autoridades.

En cuanto al cobro, la directora señaló que solo se facturará el costo de los insumos y medicamentos utilizados. "No se cobrarán honorarios médicos. Si se usa una jeringuilla o un medicamento, eso es lo que se cobrará", aclaró.

Dib también manifestó que desde la implementación de las medidas se ha notado un aumento en la cantidad de pacientes dominicanos. "Antes se sentían desplazados por la cantidad de extranjeros que acudían al hospital. Ahora el panorama ha cambiado completamente", sostuvo.

https://resources.diariolibre.com/images/2025/04/23/whatsapp-image-2025-04-22-at-63127-pm-c4177315.jpeg Una de la sala del Hospital de Verón con pocas personas. (FUENTE EXTERNA ) https://resources.diariolibre.com/images/2025/04/23/whatsapp-image-2025-04-22-at-63128-pm-df6cd508.jpeg El área de emergencia del hospital de Verón, provincia La Altagracia, se mantenía prácticamente vacía. (FUENTE EXTERNA )

Protocolo y procedimiento migratorio

Según explicó el personal del hospital, al momento de la llegada de un paciente extranjero, se le solicita su documentación. Se le notifica a los agentes de seguridad, quienes a su vez informan a Migración. Si los documentos están en orden, se procede con la atención médica; de lo contrario, las autoridades migratorias toman las medidas pertinentes de forma discreta y respetuosa, luego de que se le brinde el servicio.

Postura del personal médico

La doctora Michelle Montero Cairo valoró como positiva la medida migratoria. "Es importante regular este proceso para ofrecer un servicio más adecuado", opinó.

Como pediatra, expresó preocupación por el número de mujeres embarazadas extranjeras que llegan al centro sin seguimiento prenatal. "Esto representa un riesgo para la madre, el recién nacido y un gasto adicional para el sistema de salud", explicó.

Reacciones de los pacientes dominicanos

Ruth Ester Mirador, paciente dominicana, reconoció que anteriormente sentía que los extranjeros tenían prioridad. "Ahora da pena ver esto tan vacío, pero la salud es un derecho humano. Las medidas deben aplicarse, pero no de forma tan radical", opinó.

Por su parte, el señor Santo Carmona consideró que las acciones debieron tomarse antes. "Los insumos llegan calculados para la población local, pero con tantos inmigrantes es difícil cubrir la demanda. También el personal médico se ve sobrecargado", declaró.

Carmona afirmó que la saturación de los centros por parte de pacientes extranjeros afectaba directamente a la población dominicana, tanto en la disponibilidad de insumos como en la capacidad del personal para brindar una atención oportuna.