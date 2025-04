Melissa Yismel: la joven doctora que soñaba con ser cirujana, pero murió en la tragedia del Jet Set

El martes 8 de abril será recordado como uno de los días más fatídicos en el país, por el desplome del techo de la discoteca Jet Set, un centro de diversión que en su momento fue uno de los más emblemáticos del país.

Bajo los escombros de aquella discoteca, 232 personas perdieron la vida, entre ellos siete médicos, como es el caso de Melissa Yismel Tejada Sosa, de 26 años.

Melissa asistió a la celebración del cumpleaños de uno de sus amigos en el tradicional "Lunes bailable", pero lo que comenzó con diversión, alegría y música terminó en una tragedia total.

La noche transcurría con normalidad, y justo 30 minutos antes del desplome, como de costumbre, le envió a su madre, Deyanira Sosa, fotos y videos del lugar donde se encontraba.

La joven también compartió varias historias en su cuenta de Instagram , mientras el merenguero Rubby Pérez amenizaba la fiesta, etiquetando también a su madre, sin saber que esa sería su última comunicación.

""A mí me envió unos videos antes por WhatsApp y me etiquetó, pero yo no los llegué a ver. Me dijo que me extrañaba. Ella siempre, cuando salía, me enviaba una foto o un video de dónde estaba"" Deyanira Sosa, madre de la fallecida “

La medicina, su vocación

El don de curar y salvar vidas era la vocación que habitaba en el interior de Melissa Yismel, quien se graduó de Medicina en el Instituto Tecnológico de Santo Domingo (Intec).

Laboraba en el Centro Médico Sanitas y estaba culminando un curso de Estética y Rejuvenecimiento en Costa Rica. Además, había iniciado una maestría en Estética y Nutrición en el Intec.

Según su madre, el sueño de Melissa era convertirse en cirujana. Su último procedimiento fue una circuncisión, y al finalizar, le envió una foto con un mensaje que decía: "Entré a una cirugía, la doctora me dijo que tengo mano de cirujano".

Además de ejercer su profesión, trabajaba junto a su madre en la administración de una tienda de ropa, donde también se desempeñaba como imagen del comercio.

Un ser de luz

"Es un ángel que vino a cumplir su propósito en la Tierra. Una hija muy obediente, un ser extraordinario, llena de mucha luz y con gran vocación por su carrera", así describió Deyanira a su hija, asegurando que su inesperada partida marca un momento muy difícil en su vida. No obstante, se reconforta al saber que ambas dieron la milla extra como madre e hija.

Melissa era la mayor de los tres hermanos que conforman su familia.

"Ella es mi todo: la complicidad, la honestidad, la hermandad... es un sentimiento profundo", expresó Yanelis Tejeda, hermana de la fallecida.

Misa en memoria de las víctimas

A más de diez días de la tragedia que sacudió al país, las familias de las víctimas y sus allegados aún lloran su partida.

https://resources.diariolibre.com/images/2025/04/22/whatsapp-image-2025-04-22-at-102708-am-86580a0e.jpeg Madre de la doctora fallecida, Melissa Yismel ora durante misa en memoria de los galenos. ((DIARIO LIBRE/ EDDY VITTINI).)

Vestidos de blanco y negro, en medio de lágrimas y conmoción, médicos y allegados a los fallecidos asistieron este martes a una misa en memoria de los galenos que perdieron la vida, celebrada en el Colegio Médico Dominicano.

El padre Vladimir Pérez culminó la eucaristía pidiendo al Señor por el descanso eterno de las víctimas: "Que por tu misericordia descansen en paz".

Los doctores con diferentes especialidades fallecidos son: Joselyn Rosado, Yadira Cueto, Mariana Ruiz, Bibiana García, Larraine Fernández Vargas, José Manuel Maldonado y Melissa Tejada Sosa.

Al finalizar la misa, una representante del CMD se refirió al valor de quienes se dedican a esta profesión y pidió que sean recordados.

"Físicamente les vamos a extrañar. Perder un médico activo es una gran pérdida. Sigamos recordando el valor del médico", expresó.

Esperan investigación

El presidente del Colegio Médico Dominicano, Waldo Ariel Suero, manifestó este martes que espera una investigación sobre la tragedia.

"El Colegio Médico espera que se haga una investigación exhaustiva, sin pasiones, sin politiquería", indicó Suero.

Asimismo, afirmó que en caso de que hayan ocurrido fallas, debe ser la justicia quien determine el curso a seguir.