“Soy el primero en querer saber qué pasó” . Así resumió Antonio Espaillat su estado de ánimo al hablar públicamente por primera vez sobre el colapso del techo de la discoteca Jet Set, que dejó 232 personas muertas y más de 180 heridas.

En entrevista con la periodista Edith Febles, el empresario dominicano reconoció que el establecimiento nunca fue sometido a una evaluación estructural.

Espaillat no se encontraba en el país el día del colapso, pero su hermana sí. “De milagro está viva, estaba atrapada bajo los escombros cuando me llamó para decirme lo que pasaba. Yo estaba en Estados Unidos por trabajo, pero salí de inmediato hacia República Dominicana” , relató. “Yo debería haber estado ahí” .

También descartó que se haya incrementado el peso sobre el techo recientemente. Indicó que las seis unidades de aire acondicionado instaladas databan de los inicios del negocio y que estaban protegidas por casetas recomendadas por técnicos para evitar daños por salitre. Además, explicó que había tres tinacos de agua, necesarios por la inestabilidad del suministro.

La Búsqueda de Respuestas. Durante la entrevista, Espaillat fue claro en su deseo de conocer la verdad: "Soy el primero en querer saber qué pasó. Espaillat también desmintió rumores sobre negligencia o haber recibido propuestas de realizar reparaciones estructurales: Escuché de un supuesto presupuesto, pero nadie se acercó con eso", dijo.

Un compromiso público

Además de buscar respuestas, Espaillat dijo estar dispuesto a asumir cualquier responsabilidad que le corresponda. “Voy a hacerle frente a todo lo que deba hacerle frente, a todo lo que diga la Ley ”, aseguró.

Durante la entrevista, también reveló que ha iniciado acercamientos con familiares de víctimas y empleados fallecidos. “He hablado con algunas familias afectadas, les he dado seguridad de que no están solos. Una de ellas necesita ayuda para que dos niñas huérfanas puedan terminar el colegio”, contó. “Estoy aquí, no me voy a esconder”.

Una tragedia que exige cambios

El empresario afirmó que la magnitud de lo ocurrido debe servir como un llamado de atención para todo el país. “Debe ser un despertar para estar más atentos, para cambiar” , reflexionó. Al cierre de la entrevista, se dirigió a las familias: “Lo siento, lo siento mucho. Estoy destrozado, pero estoy aquí para hacer frente a lo sucedido” .