El drama detrás del operativo migratorio en los hospitales

Benita Pierre estaba sentada en un banqueta de concreto frente al Hospital Materno Infantil Nuestra Señora de La Altagracia, esperando respuestas de los agentes migratorios que horas previas habían detenido a su hija de 15 años, la cual está embarazada.

La adolescente llamada Alelie, con seis meses de gestación, tenía una cita médica en esta maternidad, a pesar de que su madre asegura que tiene los papeles en regla.

Tras esta situación, la joven llamó a su progenitora, quien abandonó de inmediato el puesto donde vende aguacates en la avenida Lope de Vega, dejando tirada la mercancía que adquirió ese día y que aún no había pagado.

Benita, con las lágrimas inundando su rostro y su hijo pequeño tomado de la mano, contó que mostró los documentos a los efectivos de la Dirección General de Migración para que pudieran entregarle a su hija.

No supo especificar cuánto tiempo tenía esperando, solo decía “tengo mucho aquí y ellos no me dicen nada”.

Contó que cerca de las 11:30 de la mañana, mientras esperaba a su hija, vio cómo un autobús de migración se movió del frente del hospital con algunas mujeres abordo, pero no sabe si ahí estaba su vástago y si se la llevaron.

El hospital

Durante la visita de este medio a la maternidad, constató la disminución del flujo de pacientes en las salas de espera.

Asimismo, el personal del hospital indicó que por la presencia de Migración en el hospital no podían asegurar que un extranjero indocumentado sea detenido.

También informaron que aún no han iniciado el cobro de la tarifa para los extranjeros, correspondientes a los insumos y medicamentos utilizados en los procedimientos, según se estableció en el protocolo.