Faride aclara las barberías no tienen restricción de horario; pero la fiscalizada "vendía" alcohol

La ministra de Interior y Policía, Faride Raful, aclaró este lunes que las barberías no tienen una restricción de horario, por lo que la fiscalización a uno de estos negocios hecha por un agente de la Policía y viralizada en redes sociales no se hizo por la función del negocio, sino por la venta de bebidas alcohólicas.

Esta aclaración surge luego del debate generado por el tema y por el pronunciamiento más temprano del director de la Policía, Ramón Antonio Guzmán Peralta, quien defendió al agente y calificó como una irregularidad mantener abierto este tipo de negocio más allá de la medianoche.

Guzmán Peralta hizo la declaración en presencia de la ministra, que una barbería no está facultada para operar después de las 12:00 a.m. y Raful en el momento no hizo la aclaración.

"Ninguna autoridad puede cerrar comercios de manera general sin sustento legal. En el caso de la barbería intervenida, el reporte policial indicó venta de alcohol fuera de horario (acto regulado), pero su función como barbería no tiene restricción horaria", dijo la ministra pasadas las 5:00 de la tarde de este lunes en su cuenta en la red social X mientras el presidente Luis Abinader realizaba LA Semanal con la Prensa en el Palacio Nacional.

La ministra justificó que hizo la aclaración porque las declaraciones del director de la Policía generaron confusión.

Decreto De acuerdo con el decreto No. 308-06 del año 2006, está prohibido el expendio de bebidas alcohólicas en los colmados, discotecas, bares, casinos y centros de diversión, a partir de a las 12:00 a.m. de domingo a jueves, y desde las 2:00 a.m. los viernes y sábados.

"En nuestra gestión rechazamos cualquier tipo de acciones arbitrarias, con las puertas siempre abiertas para el diálogo y las denuncias responsables", concluyó su aclaración junto a dos fotos donde se evidencia que frente a la referida peluquería había personas consumiendo alcohol.

Sin embargo, dentro se observaban personas a quienes se les recortaba el cabello mientras que otras estaban sentadas sin evidencia visible de bebidas alcohólicas.

El dueño de la barbería refería al agente en el video viral, que en el segundo nivel del local comercial funcionaba una discoteca y que su negocio no tenía nada que ver con el expendio de bebidas alcohólicas.