¿Qué tan actualizado está el código sísmico dominicano?

La República Dominicana cuenta con un reglamento que establece los requisitos que deben cumplirse durante el análisis sísmico de todas las estructuras que se erigen en el país. Este código, a juicio de expertos, puede garantizar infraestructuras bien diseñadas ante terremotos, si se ejecuta correctamente.

El Reglamento para el Análisis y Diseño Sísmico de Estructuras R-001, también conocido como Código Sísmico, data desde finales de los años 70, y su última actualización fue en el 2011. Los primeros artículos del código destacan como objetivo principal que las infraestructuras "se mantengan estables, garantizando la seguridad humana".

La nación se encuentra en una de las regiones de mayor actividad sísmica del Caribe, atravesada por varias fallas geológicas activas que representan un riesgo constante para la población. Anteayer, se sintió hasta Santo Domingo un sismo de magnitud 5 con epicentro a 27.2 kilómetros al este de Punta Cana.

Leonardo Pockels Díaz, ingeniero estructural e investigador de la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra (Pucmm), manifestó que el reglamento sísmico actualizado surgió "por la necesidad de ofrecer reglas a la sociedad", debido a que antes de actualizarse en el 2011, el código era visto como una serie de "recomendaciones".

El reglamento actual, establecido mediante el decreto 201-11, trata aspectos como la zonificación sísmica, criterios de diseño y clasificación de las edificaciones según su uso, además de las sanciones administrativas que se imponen a quienes incumplan con la regulación.

¿Qué tan actualizado está?

El Código Sísmico está en un proceso de actualización encabezado por el Ministerio de la Vivienda y Edificaciones (Mived), entidad que ha organizado vistas públicas con expertos y representantes del sector construcción para tratar las modificaciones pertinentes.

Durante una jornada de socialización, realizada en febrero pasado, el ministro Carlos Bonilla indicó que con el nuevo documento no solo se busca armonizar las prácticas locales con los estándares internacionales en materia de construcción, sino también ajustar las acciones a la realidad del sector en la República Dominicana.

Sin embargo, para especialistas consultados, el hecho de que se realice una actualización no significa que el código sea deficiente. "El código actual utiliza los mismos tipos de procedimientos de diseño que se emplean en cualquier código internacional", sostuvo Leonardo Pockels.

Para Norberto Rojas, profesor e investigador del área de Ingeniería del Instituto Tecnológico de Santo Domingo (Intec), las edificaciones diseñadas bajo las normativas actuales "estarían bien diseñadas" y "no deberían tener ningún inconveniente".

El investigador destacó que el Código Sísmico dominicano guarda similitud con la norma ASCE 7, que establece los requisitos mínimos de diseño para edificios y otras estructuras en los Estados Unidos. "Básicamente, es una adaptación con modificaciones que toma en cuenta nuestra realidad nacional en cuanto a las fallas sísmicas y las posibles aceleraciones que se esperan para República Dominicana", indicó.

El nuevo código

Para esta historia, se le solicitó al Mived información sobre los avances en la actualización del reglamento R-001 y el plazo contemplado para su implementación, pero no fue posible obtener una respuesta al cierre de esta edición.

Norberto Rojas, quien participó en algunas de las discusiones técnicas sobre el reglamento, explicó que algunos de los temas tratados para la actualización son los requerimientos para el diseño de infraestructuras en hormigón armado, acero y madera, que estarán plasmados en un documento general.

Agregó que la actualización abarcaría aspectos como las penalizaciones a las estructuras que, a su juicio, eran muy generales y no generaban soluciones. "Ahora lo que se busca es que, si hay un problema particular en una zona, se penalice únicamente esa zona que lo amerite y no toda la edificación", explicó.

El director de la Oficina Nacional de Sismología de la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD), Ramón Delanoy, explicó que para esta actualización se toma en cuenta la experiencia de países altamente sísmicos como Japón, Chile y México.

https://resources.diariolibre.com/images/2025/04/30/codigo-a2cc0f02.jpeg El Código Sísmico está en un proceso de actualización encabezado por el Ministerio de la Vivienda y Edificaciones (Mived) (FUENTE EXTERNA)

Tendencias en el sector

Delanoy sostuvo que una de las discusiones se centra en aspectos como el uso de construcciones metálicas y muros delgados. "En los interiores se está usando mucho el ´chirró´ y muros de foam (...); sobre todo esto se está elaborando el código nuevo", añadió.

Pockels destacó que las tendencias en países con alta actividad sísmica incluyen la revisión constante de los códigos que implementan. "Estos países tienen la oportunidad de evaluar qué tan eficientes fueron las metodologías de análisis que han aplicado sus códigos, y eso les da la habilidad de mejorar en caso de detectar cualquier deficiencia", explicó.

Lo expresado por Pockels coincide con el director de Sismología de la UASD, quien señaló que las construcciones realizadas en el país en los últimos años no han sido sometidas a fuertes terremotos. "Por lo que no podríamos decir que el código sísmico que actualmente se implementa sea suficiente para evitar una catástrofe en las construcciones".

Rojas resaltó que a nivel internacional se emplean aisladores sísmicos en las infraestructuras, así como amortiguadores que ayudan a reducir la respuesta sísmica de las edificaciones. Aclaró que, en el caso de los amortiguadores, hay ejemplos en zonas como San Francisco de Macorís, que cuenta con esta tecnología en uno de sus hospitales.

EE. UU. considera riesgo sísmico al elegir residencias de diplomáticos

Al consultar a la Embajada de los Estados Unidos en el país si es cierto que recomienda a sus diplomáticos no vivir en edificaciones con parqueos sobre pilares, como medida preventiva ante los terremotos, respondió que toma sus previsiones.

Michelle Angulo, vocera y agregada de prensa, indicó mediante un comunicado: "La Embajada de Estados Unidos en Santo Domingo, junto con otras misiones diplomáticas de EE. UU., toma en cuenta los desastres naturales, incluida la vulnerabilidad a los terremotos, como parte de su proceso de selección de viviendas para su personal".

Angulo añadió: "En áreas con amenazas sísmicas elevadas, se exhorta a las misiones diplomáticas a localizar viviendas que sean sísmicamente las mejor disponibles, basándose en evaluaciones de ingenieros expertos. Las decisiones de viviendas se basan en una evaluación exhaustiva de los factores de seguridad, en coordinación, cuando sea necesario, con evaluaciones técnicas de ingenieros expertos".