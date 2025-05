Wilson Gómez dice que Rodríguez Grullón se distanció de los ideales del Instituto Duartiano

Tras una reciente controversia en el Instituto Duartiano a raíz de las declaraciones de su destituido presidente, Julio Manuel Rodríguez Grullón, el actual titular de la entidad, Wilson Gómez Ramírez, se refirió al tema y abordó además su visión sobre la relación de la República Dominicana con Haití.

Rodríguez Grullón expresó que los dominicanos tienen que tratar de convivir con los haitianos, no enfrentándose a ellos, sino en paz; tolerarlos y llegar a un arreglo pacífico y conveniente para todos.

En una breve conversación con Diario Libre, Gómez Ramírez, indicó que el Instituto Duartiano "tiene la función de mantener la soberanía y defender la independencia de la nación dominicana".

A continuación, las preguntas y respuestas realizadas por Diario Libre al presidente del Instituto Duartiano, Wilson Gómez.

—¿Cuál es la función del Instituto Duartiano?

El Instituto Duartiano tiene como función esencial difundir la vida, obra, pensamiento y ejemplo del Padre de la Patria y Fundador de la República Juan Pablo Duarte y Díez, preservar su buen nombre, cuidar su imagen, mantener la soberanía y defender la independencia de la nación dominicana, así como de los trinitarios y próceres de la Restauración de la Independencia Nacional.

Esta entidad patriótica promueve el respeto a la memoria de Duarte y los trinitarios, le corresponde aprobar los retratos, bustos, estatuas y otras imágenes del líder trinitario para ser usados en salas, edificaciones, monumentos públicos, así como en las instituciones públicas y entidades privadas.

Es también misión fundamental del Instituto Duartiano llevar a las conciencias de las nuevas generaciones el legado de heroísmo patriótico de Duarte y los trinitarios.

—¿Cómo concibe la relación de la República Dominicana con Haití?

Aspiramos que las relaciones entre la República Dominicana y Haití puedan ser algún día armónicas, diáfanas y sinceras, los dominicanos históricamente hemos hecho los más denodados esfuerzos para que haya un clima de respeto y cumplimiento de lo pactado, pero las autoridades haitianas no han evidenciado ningún nivel de compromiso de cumplir acuerdos, tratados, compromisos, etc.

En los momentos actuales todo es más difícil, no existe ninguna autoridad en Haití con quien hablar nada... todas las columnas institucionales están en el suelo, impera el caos y el desorden; bandas armadas controlan casi todo el territorio de ese país; de ahí que la República Dominicana no tiene otra alternativa que no sea reclamar de la comunidad internacional su acción para que acompañen a Haití en un proceso de pacificación y orden.

Hay algo claro, no hay ni habrá jamás solución dominicana a los problemas de Haití aquí en nuestro territorio. Toda solución tiene que producirse allá, en Haití.

—¿Considera usted que el doctor Julio Manuel Rodríguez Grullón traicionó los ideales del Instituto Duartiano?

Son las declaraciones que formuló el doctor Julio Manuel Rodríguez Grullón, las que pusieron en evidencia su distanciamiento de la línea institucional y la doctrina duartiana, al revelar particulares criterios y posturas personales que resultan abiertamente atentatorios contra los intereses supremos de la nación dominicana, y que generaron el enérgico rechazo de los distintos sectores patrióticos de la población, incluyendo los miembros, centros y filiales del Instituto Duartiano, generando la convocatoria de esta Asamblea General Extraordinaria, como órgano supremo, soberano, con capacidad deliberante y de decisión, para conocer y decidir la delicada situación que se suscitó.

El planteó su convicción de que la República Dominicana tenía que asumir a Haití, y por tanto la solución a la problemática haitiana estaba aquí en nuestro territorio, posición diametralmente opuesta a la del Instituto Duartiano.