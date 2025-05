"El pleito no es conmigo, es con el regulador": Dany Alcántara por conflicto del canal 3

El periodista Dany Alcántara, representante del grupo ACD Media, respondió a las recientes publicaciones del Grupo de Medios Telemicro, presidido por el empresario Juan Ramón Gómez Díaz, en torno al conflicto por la titularidad de la frecuencia 3.1 en la Televisión Terrestre Digital (TTD).

El conflicto gira en torno a la titularidad de dicha frecuencia, que ambos grupos reclaman como propia. El grupo Telemicro sostiene que posee legalmente la concesión del canal desde 1994 que le fue otorgado en 1994 por el entonces presidente Joaquín Balaguer, bajo el amparo de la Ley 118 de Telecomunicaciones, cuando adquirió la frecuencia a través de la empresa Corporación de Televisión y Microondas Rafa, S.A., y que este derecho fue ratificado por el Instituto Dominicano de las Telecomunicaciones (Indotel).

Asimismo, la empresa ha relanzado recientemente esta señal bajo el nombre de Digital 3.

Declaraciones de Alcántara

Frente a esto, Alcántara emitió una declaración pública en la que aseguró que no busca confrontaciones personales, pero afirmó que el conflicto no es entre él y Gómez Díaz, sino entre Telemicro y el regulador estatal.

"Ha iniciado una campaña que procura intimidar al Indotel, al presidente de la República, y obligarlos a violar la ley. El pleito sería con el regulador no conmigo", expresó Alcántara.

El comunicador, con más de 40 años de trayectoria, recordó sus 22 años de trabajo junto a Gómez Díaz y dijo lamentar que se intente convertir el conflicto técnico-legal en una disputa personal. Rechazó también cualquier insinuación de apropiación indebida de frecuencias o canales.

"No tengo fama de apropiarme de canal de televisión de nadie. A mi otrora amigo Juan Ramón Gómez Díaz le tiendo un ramo de olivo y le digo: no estoy en pleito, no voy a pelear con usted, a menos que sea indispensable", declaró Alcántara.

