Santo Domingo se consolida como la capital mundial del derecho

Durante los últimos tres días, Santo Domingo se convirtió en el epicentro de la cultura jurídica a nivel internacional, al recibir a más de 5,400 estudiantes y profesionales provenientes de diversas latitudes, dedicados a la abogacía, la magistratura, la investigación y la enseñanza del derecho y la justicia.

El Congreso Mundial de Derecho (World Law Congress) culminó ayer su 29.ª edición en el Aula Magna de la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD).

Este evento contó con la participación de aproximadamente 300 panelistas de más de 70 países, desde el pasado 4 de mayo.

Reconocimientos

El momento cumbre del cierre fueron los reconocimientos, entre los cuales destacó la entrega del premio World Peace & Liberty Award (Premio Mundial de la Paz y la Libertad) a Sonia Sotomayor, jueza asociada de la Corte Suprema de los Estados Unidos.

Asimismo, se reconoció a los patronos de la World Law Foundation, Lin y Alexia Rogers, con la Medalla de Honor de la organización.

También se entregó la Medalla de Honor al Mérito Académico de la World Jurist Association a William M. Treanor, vicepresidente ejecutivo de la Universidad de Georgetown y decano del Georgetown University Law Center.

El día anterior, la organización distinguió al expresidente Leonel Fernández por sus aportes a la democracia y al fortalecimiento del sistema de derecho.

Mensajes de despedida

El acto de clausura estuvo encabezado por el presidente Luis Abinader y el rey de España, Felipe VI, quienes valoraron los avances del país en materia democrática.

El jefe de Estado dominicano destacó las reformas estructurales e institucionales realizadas en su gestión para consolidar una justicia independiente y moderna. En ese sentido, resaltó el papel de las nuevas tecnologías como herramientas clave del sistema.

"La justicia no puede ser una torre aislada. Debe ser una red viva que escuche, dialogue y actúe", expresó.

Por otra parte, Su Majestad, el rey Felipe VI de España, hizo un llamado a defender el Estado de derecho frente a los desafíos actuales, como instrumento de cohesión, justicia y respeto a la dignidad humana.

Proyectos especiales

Como parte del evento, se presentó el proyecto Justice for Children, the Global Lawyers´ Network for Children, una iniciativa de la World Jurist Association, a cargo de Bhuwan Ribhu, de India, presidente de Just Rights for Children, que consiste en brindar asistencia legal a jóvenes víctimas de violencia.

De igual forma, se expuso el proyecto 500 años de la Escuela de Salamanca, impulsado por la Fundación Tatiana y la World Jurist Association, y presentado por Teodoro Sánchez-Ávila Sánchez-Migallón.

Presidente TC: no usar motes Los temas de jurisprudencia local no se quedaron en las exposiciones del Congreso Mundial del Derecho 2025. En un breve encuentro con la prensa, a su llegada al evento de cierre, el presidente del Tribunal Constitucional (TC), Napoleón Estévez Lavandier, aseguró que los medios de comunicación también deberían abstenerse de utilizar sobrenombres o motes en casos judiciales vinculados a hechos de corrupción. La advertencia surge luego de que la alta corte emitiera la semana pasada la sentencia TC/0225/25, mediante la cual prohibió al Ministerio Público (MP) usar públicamente sobrenombres en sus expedientes judiciales, al considerar que esta práctica vulnera la presunción de inocencia y el derecho al honor de los procesados.