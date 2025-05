Celebran una misa en la zona cero del Jet Set un mes después de la tragedia

Decenas de personas se reunieron este jueves en los alrededores de la discoteca Jet Set, un mes después de la tragedia que cobró la vida de 233 personas el pasado 8 de abril.

El padre Marino Alcántara, de la diócesis Padre Montesinos, celebró una misa acompañado de decenas de personas, entre ellos familiares y amigos de las víctimas. Antes de la celebración, la alcaldía empezó a retirar los altares en el lugar, en el que se acumulaban flores y velas.

A las 10:00 de la mañana, antes de empezar con la celebración, el sacerdote se dirigió a los fieles con unas palabras críticas contra el Gobierno y en recuerdo de las víctimas y el dolor de sus seres queridos.

"No es fácil esta etapa de duelo y dolor en la que los familiares, amigos y dominicanos sufrimos este impacto", empezó diciendo.

Luego, habló del sufrimiento y cómo afrontarlo. "El dolor de los hombres y mujeres es terrible. Hay que tener una fe profunda para poder asimilar la muerte de un familiar".

En cuanto a la catástrofe, fue muy crítico contra el Gobierno dominicano y los propietarios de la discoteca. "Fue una catástrofe que pudo haberse evitado, pero que sea la justicia de Dios que haga justicia y ponga cada cosa en su sitio", expresó ante los fieles.

El sacerdote Alcántara, además, se mostró escéptico sobre el número de fallecidos reportado por el Estado. "Una tragedia en la que murieron no sabemos el número de personas, porque incluso en eso fueron irresponsables las autoridades", exclamó. Tras esto, algunos fieles aclamaron con indignación.

"Estamos huérfanos de justicia"

La misa en honor a las víctimas de la catástrofe sería oficiada por el sacerdote Rogelio Cruz, quien no pudo asistir. Sin embargo, envió su mensaje, que fue leído durante la homilía.

"No se venden los ojos. Esa estructura antigua no soportaba todo el peso que tenía. Queremos justicia. Por una vez en la vida, justicia dominicana, únanse al pueblo, únanse al dolor. Andamos sin justicia, tanto en las ciudades, barrios y campos. Estamos huérfanos de justicia. No queremos excusas, simplemente la verdad. La verdad la están ocultando. El pueblo dominicano sangra una herida profunda. Es hora de que la justicia haga su deber", expresó uno de los sacerdotes en nombre de Rogelio Cruz.

Marino Alcántara, el padre que dirigió la eucaristía, también se pronunció. En su homilía animó a los creyentes a refugiarse en el amor de Jesucristo para afrontar el dolor.

Además, hizo una petición al Gobierno. "Que este lugar se convierta en un sitio de oración" en el que los familiares puedan ir a orar y recordar a sus seres queridos.