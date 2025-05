Noticias que fueron tendencia esta semana

En esta sección, te ofrecemos un repaso rápido sobre noticias de la actualidad nacional, para que estés informado en minutos. Desde decisiones judiciales y encuentros políticos hasta acontecimientos internacionales y curiosidades.

https://resources.diariolibre.com/images/2025/05/09/ap25128638301797-3bb43174.jpg Prevost es el primer estadounidense en convertirse en pontífice y por casi dos décadas desarrolló su ministerio en Perú. (AP)

La madre del nuevo para, León XIV, es dominicana

La elección del papa León XIV ha sido histórica no solo por su visión pastoral, sino también por la riqueza cultural que aporta su biografía. Nacido como Robert Francis Prevost, este viernes se confirmó que su madre nació en la República Dominicana, disipando los rumores sobre un posible origen ecuatoriano.

Esta revelación fue dada a conocer por el cardenal ecuatoriano Luis Cabrera, arzobispo de Guayaquil y participante en el reciente cónclave, según informó el medio católico Primicias. Así, el vínculo directo de León XIV con los dominicanos toma un lugar central en su identidad, conectando al Vaticano con una nación que ha dado mucho a la fe católica, pero que rara vez ha visto reflejada su herencia en las altas esferas de la Iglesia.

Desde el trono de Pedro, resuenan ahora los ecos de Santo Domingo, los lazos históricos de Nueva Orleans y las esperanzas de millones que ven en su figura un nuevo rostro para una Iglesia verdaderamente universal.

https://resources.diariolibre.com/images/2025/05/09/altagracia-0fadd3e4.jpg Jueza Altagracia Ramírez en la mira, Tribunal Constitucional revoca su decisión. (ARCHIVO)

Un "rapapolvo" constitucional

El Tribunal Constitucional (TC) reprochó con firmeza la actuación de la jueza Altagracia Ramírez, del Cuarto Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional, al revocar una sentencia de amparo que consideró jurídicamente deficiente. En su fallo, contenido en el expediente TC-05-2022-0174, el TC determinó que la magistrada incurrió en dos faltas graves: no pronunciarse sobre todos los derechos alegados por el recurrente (falta de estatuir) y no ofrecer una justificación razonada de su decisión (déficit de motivación).

El recurso fue interpuesto por el exprocurador general de la República Jean Alain Rodríguez, quien denunció la vulneración de derechos como el buen nombre, la integridad personal y la presunción de inocencia, a través del uso de un "mote" en procedimientos judiciales.

Diario Libre definió la decisión en la nota periodística publicada sobre el fallo utilizando lenguaje coloquial dominicano: "El Constitucional da un rapapolvo a jueza por falta de análisis y motivación en sentencia de amparo".

Entre las motivaciones del fallo hay una de especial interés para los medios de comunicación y periodistas que abordan en textos o contenidos audiovisuales a los imputados en casos judiciales: "...resulta imprescindible que: con la terminología empleada se evite caer en imprecisiones que afecten los derechos de la persona que está siendo sujeto de la acción penal. El uso de términos como procesado e investigado, así como de implicado, supuesto implicado, supuesto autor y sospechoso es apropiado para referirse a los presuntos inocentes".

Aprobada por el TC en sesión del 21 de marzo de 2025, la sentencia y sus ponderaciones se detalla en 100 páginas y constituye una clase magistral para periodistas y juristas, con la ventaja adicional de que puede ser descargada para su lectura y consulta: https://www.tribunalconstitucional.gob.do/consultas/secretar%C3%ADa/sentencias/tc022525/

https://resources.diariolibre.com/images/2025/05/08/tc-fa659308.jpg El Tribunal Constitucional de la República Dominicana emitió una sentencia el 30 de abril que prohíbe al Ministerio Público y sus dependencias utilizar motes o sobrenombres en los expedientes judiciales. (FUENTE EXTERNA)

Adiós a los motes, por disposición del Tribunal Constitucional

Mediante la citada sentencia, hecha pública el 30 de abril pasado, el alto tribunal prohibió al Ministerio Público y sus dependencias utilizar públicamente motes o sobrenombres en sus expedientes judiciales, tras determinar que esta práctica vulnera la presunción de inocencia, la dignidad humana y el derecho al honor y al buen nombre de los procesados.

El alto tribunal advirtió que "los sobrenombres o motes deben ser empleados única y exclusivamente como estrategias secretas de investigación y organización de los equipos de trabajo, para evitar filtraciones de información, no así de cara al público o para su conocimiento una vez instrumentado el proceso".

En la sentencia que dio ganancia de causa a Jean Alain Rodríguez, el Tribunal Constitucional estableció que "el uso de motes o sobrenombres que estigmaticen las partes del proceso no puede ser asimilado como mejores prácticas dentro de las técnicas de investigación en materia de crimen organizado, ya que para que estas sean válidas, de cara al proceso penal en curso, han debido ejecutarse con arreglo a las normas del debido proceso y en plena observancia de los derechos y garantías fundamentales que asisten a la persona presuntamente infractora".

https://resources.diariolibre.com/images/2025/05/08/abrazo-fa282a6c.jpg El expresidente Leonel Fernández y el presidente Luis Abinader. (FUENTE EXTERNA)

El abrazo de la semana

Como si se tratara del inicio de una crónica rosa, la noticia del abrazo entre el líder de la oposición y expresidente dominicano, Leonel Fernández, y el presidente Luis Abinader puso en pausa la confrontación política y dio paso a la confraternidad, en medio de la crispación de un país que vive en campaña electoral permanente. El escenario no pudo ser más propicio: el efusivo reconocimiento de respeto mutuo se manifestó ante el rey Felipe VI, la jueza asociada de la Corte Suprema de Estados Unidos, Sonia Sotomayor, y los prominentes juristas asistentes al acto de clausura del XXIX Congreso Mundial del Derecho, organizado por la Asociación Mundial de Juristas (World Jurist Association).

La pregunta que muchos se hacen ahora gira en torno al tono y gestos que exhibirán ambos líderes en el encuentro ya concertado para abordar el tema de la migración haitiana.

https://resources.diariolibre.com/images/2025/05/08/apagon2-7c222610.jpg Un histórico apagón dejó a oscuras a gran parte de España el 28 de abril pasado. (FUENTE EXTERNA)

Primero el apagón y después el robo de cables... en España, no en República Dominicana

El apagón que dejó a España completamente a oscuras el 28 de abril todavía, para el jueves 8 de mayo, no tenía un culpable señalado. Sin embargo, en República Dominicana, el dato no fue tan relevante como el hecho de que un país europeo —cuyos estándares de calidad de vida son aspiración para muchos dominicanos— se quedara sin energía eléctrica. Esto fue motivo de innumerables comentarios y bromas.

Las reacciones sobre cómo respondieron los españoles y lo que podía enseñar un dominicano "experto" en vivir con apagones fueron incontables. Cuando el domingo 4 de mayo se difundió la noticia de que el robo de cables de cobre de una línea del metro de alta velocidad entre Andalucía y Madrid había provocado la paralización del servicio, los dominicanos no pudieron evitar las comparaciones. Algunos incluso concluyeron que "se están pareciendo mucho". Sobre esto último, mejor no abundar, para no dar ideas a alguien en la "madre patria".

Sin trenes de alta velocidad, pero con motoconchos, inversores, plantas eléctricas de todo tamaño, focos y lámparas de gas como garantías de iluminación ante apagones inesperados, la comparación entre las consecuencias de un apagón y el robo de cables puede no ser prudente, pero sin duda tiene méritos.

https://resources.diariolibre.com/images/2025/05/08/carolina-felipe-96e52272.jpg El rey Felipe VI y la alcaldesa del Distrito Nacional, Carolina Mejía. (FUENTE EXTERNA)

¿Doña o niña alcaldesa?

La presentación al rey Felipe VI de la alcaldesa del Distrito Nacional, Carolina Mejía, sorprendió por el sustantivo utilizado por el presidente Luis Abinader: la llamó "niña alcaldesa". Probablemente, comentaron los internautas, quiso decir "doña", como se distingue a una dama en España en entornos de la realeza. Un simple despiste en un día agotador para el mandatario, posiblemente.

A sus 54 años, la política y empresaria no debió sentirse ofendida por la presentación. En España, el uso de la expresión "doña" se emplea principalmente como título de respeto y cortesía delante del nombre de una mujer, especialmente en contextos formales o tradicionales. ¿Sería ese el origen de la confusión de Abinader? Puede que sí.