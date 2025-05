"Me he mantenido en oración": la espera angustiosa de Bella Mateo por sus prestaciones laborales

Bella Mateo dio casi seis años de su vida al Departamento de Aseo del Ayuntamiento de Santo Domingo Este. Cinco años y dos meses levantándose de madrugada, cumpliendo con jornadas exigentes y entregando lo mejor de sí a una institución que, hoy, le ha cerrado las puertas sin compensación ni explicación clara.

Fue cancelada en noviembre de 2023, durante la gestión del exalcalde Manuel Jiménez, por razones de salud. "Problemas de circulación". Han pasado seis meses, y aún no ha recibido un solo peso de sus prestaciones laborales.

"No ha sido fácil para mí esperar", confiesa Bella. "Al principio, después de la cancelación, me dijeron que me iban a llamar, por eso no insistí tanto en reclamar. Confié en su palabra. Como nunca me llamaron, me mantuve en oración".

Su historia es una más entre decenas de exempleados del ayuntamiento que esperan respuesta.

Sin ingresos, tuvo que abandonar el lugar donde vivía en Santo Domingo y regresar con sus tres hijos al municipio de Haina, donde se encuentra actualmente con el apoyo de familiares.

"Quedé sin empleo. La casa donde estaba pagaba mucho. Ahora, aquí tengo familia que me ha dado la mano a mí y mis tres niños", cuenta.

Bella Mateo no exige favores ni privilegios. Solo pide lo que le corresponde por ley. "Solo pido lo que me corresponde luego de esos años de servicio. Espero que agilicen el proceso para poder recibir lo que por ley me toca".

¿Qué dice el ayuntamiento?

La actual administración municipal, encabezada por el alcalde Dio Astacio, respondió que el expediente de Bella Mateo fue remitido al Ministerio de Administración Pública (MAP), y que están a la espera de una respuesta para poder realizar el pago.

"El proceso de entrega de prestaciones está en curso. Los exempleados deben estar pendientes a la página web del ayuntamiento", indicó la Alcaldía.

Cada viernes, explican, se publica un listado con los nombres de las personas autorizadas para retirar sus prestaciones. Sin embargo, no se ha ofrecido una fecha específica para el caso de Bella Mateo, ni explicación alguna sobre por qué su expediente, tras más de medio año, sigue sin resolverse.

Te puede interesar Tribunal Constitucional reafirma prestaciones laborales no se pierden en una renuncia justificada clic para editar placeholder">