ONG solicita priorizar un plan de regularización migratoria en reunión con expresidentes

De cara a la reunión anunciada entre el presidente Luis Abinader y los exmandatarios dominicanos este miércoles 14 de mayo, el Colectivo de Migración y Derechos Humano solicitó que se aborde la urgencia de establecer un plan nacional de regularización migratoria.

A través de un comunicado de prensa, consideran que este debe ser el eje central de una política migratoria que sea viable, humana y sostenible.

A través de un comunicado, el Colectivo de Migración señala que, "la regularización nos beneficia a todos. Genera orden y seguridad, permite identificar quiénes residen en el país, facilita la contratación formal y garantizando derechos que tanto empleadores como trabajadores migrantes puedan aportar al sistema de seguridad social".

"Esto se traduce en más transparencia, mayor fiscalización y un mejor financiamiento del sistema de salud, beneficiando a toda la población y garantiza los derechos. Sin regularización, se perpetúa la falta de control sobre los residentes en el país, facilita mafias y trata de personas, fomenta la informalidad, la evasión y las condiciones de vulnerabilidad, afectando directamente la sostenibilidad de los servicios públicos y la cohesión social", sostienen.

El Colectivo expresó que la regularización migratoria requiere vías accesibles y realistas, especialmente ante el contexto de crisis institucional y humanitaria en Haití, que dificulta la renovación o tramitación de documentos para miles de personas en el país.

"La experiencia reciente del Plan de Normalización de Venezolanos (PNV), iniciado en 2021, demostró que es posible aplicar medidas flexibles —como aceptar pasaportes vencidos— para garantizar derechos y ordenar los flujos migratorios de manera eficaz", indica el comunicado.

Oportunidad de regularizarse

Asimismo, afirman que, "las 15 medidas que se están implementando no solo están generando efectos perversos sobre las personas, sino que además son insostenibles y afectan los propios intereses del país. No se puede exigir una migración legal y ordenada si no existen vías accesibles para que las personas migrantes tengan la oportunidad de regularizarse."

Reiteran que, "una política migratoria sostenible debe combinar orden, legalidad y respeto a los derechos humanos y debe construirse un diálogo permanente con la sociedad civil, utilizando y fortaleciendo los mecanismos institucionales ya existentes".

La reunión

El presidente Luis Abinader informó que en la reunión que sostendrá con los expresidentes Danilo Medina, Leonel Fernández e Hipólito Mejía no se discutirán ninguna política gubernamental y que solo será de información.

El mandatario dijo que se enfocará en la seguridad nacional y en la situación de crisis que enfrenta Haití.

"Le vamos a dar algunas informaciones que yo quiero que ellos escuchen, que estén conscientes de la situación actual de Haití, cómo está el tema de las bandas, las pocas acciones que ha tomado la comunidad internacional, una información también del Ministerio de Relaciones Exteriores sobre las acciones que están tomando los diferentes gobiernos. Ahí no vamos a discutir ninguna política, sencillamente será una reunión de información", expresó en LA Semanal con la Prensa.

El encuentro será este miércoles 14 de mayo, a las 4:00 de la tarde, en la sede del Ministerio de Defensa (Mide).