Autoridades todavía no han encontrado niña que fue succionada por alcantarilla en San Cristóbal

La Defensa Civil informó la noche de este jueves que todavía no han encontrado a la niña que fue succionada en la tarde por una alcantarilla mientras caminaba bajo la lluvia en el sector Lavapié de la provincia San Cristóbal.

Delfín Rodríguez, encargado de Operaciones del organismo, explicó que la menor no ha sido encontrada en las tuberías del alcantarillado y que mañana se procederá a buscarla en el río.

Dijo que el hecho ocurrió alrededor de las 4:00 de la tarde.

"No la hemos encontrado, todavía no. Se están haciendo todos los esfuerzos, todo el personal de puesto, tanto los bomberos de San Cristóbal, como la Defensa Civil", indicó a Diario Libre.

También señaló que analizaban, junto a otros organismos de socorro, la suspensión labores de búsqueda para reanudarla el viernes en la mañana.

Dijo que la información que maneja, no confirmada, es que la niña estaba caminando por la calle debido a que se dirigía de la escuela a su casa. Estaba lloviendo mucho y la corriente se la llevó a la alcantarilla.

La niña tiene 13 años y fue identificada como Sheilin Vizcaíno. Son sus padres Francisco Santana y Marigus Vizcaíno. Residen en el sector Villa Mercedes de San Cristóbal.

Desmiente fueran dos niñas

Rodríguez desmintió la información que ha circulado de que se trata de dos menores las que fueron arrastradas por la alcantarilla. Afirmó que fue solo una.

"No, no. Eso de dos niñas no es cierto. Es una sola y de 13 años y se está trabajando", acotó durante la entrevista.

La búsqueda

Además de la Defensa Civil, participan en las labores los bomberos, la Cruz roja, la Policía Nacional, la Cruz Roja Dominicana y el 9-1-1.

Rodríguez señaló que están introduciendo drones del Sistema Nacional de Emergencias 9-1-1 en las tuberías, pero que no han hallado nada.

Otro equipo que fue a apoyar fue la Unidad de Búsqueda y Rescate Especializada de la Defensa Civil de Santo Domingo.