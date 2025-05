¡Milagro! Hallan con vida niña succionada por alcantarilla en San Cristóbal

Tras largas horas de búsqueda, fue encontrada con vida la niña de 13 años que una alcantarilla succionó la tarde de ayer jueves en el sector Lavapié de la provincia San Cristóbal, producto de las fuertes lluvias. La labor de rescate fue realizada por varios comunitarios.

La niña fue sacada alrededor de la medianoche.

Un video muestra cómo la menor Sheilin Vizcaíno movía una mano dentro de una alcantarilla, mientras las personas que estaban afuera trataban de halarla hasta que lograron sacarla. En el audiovisual que circula en las redes sociales un hombre dijo que procedieron con la búsqueda luego que las autoridades se fueron. Los organismos de rescate suspendieron las labores para retomarla en la mañana del viernes.

"Yo lo que hice fue que esperé que ellos se vayan todos, porque no me iban a dejar entrar, al yo no pertenecer a ninguna institución del Estado, y tomé la iniciativa de entrar a la alcantarilla, donde me indicaron que era posiblemente por donde se hubiese ido la niña", dijo un señor que se atribuye haberla encontrado.

La noticia del hallazgo con vida de la menor fue confirmada a Diario Libre por el director de la Defensa Civil en San Cristóbal, José Luis Cabrera.

Dijo que la menor fue llevada al Centro Médico Constitución (Cemeco) en el municipio de San Cristóbal y se encontraba bien junto a sus padres.

"Solo recibió un golpe en la frente", indicó sobre el estado de la adolescente.

En las labores de búsqueda participaron miembros de la Defensa Civil, Cruz Roja Dominicana, el 9-1-1, la Policía Nacional y el Cuerpo de Bomberos.

Cayó a la alcantarilla a las 4:00 de la tarde

La menor cayó a la alcantarilla a las 4:00 de la tarde luego de ser arrastradas por las fuertes lluvias. Varios hombres trataron de impedir que la alcantarilla se la tragara agarrándola, pero no les fue posible pese a sus esfuerzos.

De acuerdo a reportes, la pequeña se dirigía a su casa luego de salir de la escuela.