Riverón responde a críticas de Faride Raful: "Nosotros no estamos deportando haitianos"

El alcalde de Dajabón, Santiago Riverón, respondió este lunes a las críticas de la ministra de Interior y Policía, Faride Raful, al encabezar un amplio operativo conjunto con la Dirección General de Migración para hacer cumplir el plazo de cinco días otorgado a los inmigrantes haitianos en situación irregular para abandonar voluntariamente el municipio fronterizo.

"Faride tiene razón, pero mientras ella me demuestre que no tengo potestad, yo seguiré haciendo mi trabajo. Para eso, ella tiene que ir a un juicio, someterme, mientras eso pasa, nosotros vamos a seguir haciendo nuestro trabajo", dijo Riverón al encabezar un nuevo operativo contra los migrantes en condición irregular.

Raful reprendió este lunes el accionar del alcalde de Dajabón, Santiago Riverón, por la forma en que expulsó a varios menores haitianos del parque Juan Luis Franco Bidó, así como por los operativos ejecutados junto a la policía municipal contra los indocumentados. La ministra dijo que esa función solo le compete a Migración.

"Nosotros no estamos deportando haitianos, nosotros apresamos a los haitianos como autoridad y se los entregamos a Migración, que son los que deportan. No hemos hecho ninguna deportación, porque eso no nos compete", aseguró Riverón.

La intervención del alcalde se llevó a cabo en sectores con alta presencia de ciudadanos extranjeros, como Hoyo de Lima, La Mara, Hoyo del Puerco y Benito Monción, donde, según reportes preliminares, decenas de personas fueron detenidas por carecer de documentación legal.

La semana pasada, Riverón había advertido que daría un margen de cinco días antes de iniciar acciones más contundentes contra la inmigración irregular. La advertencia fue criticada por diversos sectores, incluida Raful, quien cuestionó el enfoque del alcalde. En respuesta, Riverón reafirmó su posición con medidas concretas.

"Lo dijimos y lo estamos cumpliendo. Dajabón no puede seguir siendo rehén del desorden migratorio. Esto no es un tema de xenofobia, sino de respeto a la legalidad y al derecho de los dominicanos a vivir con seguridad", expresó durante el operativo.

Las acciones se enmarcan en el reforzamiento de las políticas migratorias en la zona fronteriza, donde las autoridades han intensificado los controles ante el aumento de la inmigración desde Haití, país sumido en una profunda crisis política, económica y social.