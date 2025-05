El CEA, las invasiones de propiedad y las omisiones de respuestas

A la sede del Consejo Estatal de azúcar (CEA) llegan a diario decenas de personas de diferentes lugares del país con la misma inquietud, conocer en qué estado está el proceso de entrega de sus títulos de propiedad.

Es el caso de doña Rosa María Méndez, de 64 años, residente en Sabana Perdida, quien durante años ha estado gestionando el título definitivo de un solar en Santo Domingo Este que, según consta en los documentos que mostró a Diario Libre, junto a su esposo Miguel de Oleo Vásquez (no vidente) realizaron el último pago en fecha 6 de febrero de 2023.

Pero la historia no comenzó en 2023, los documentos mostrados especifican que la venta fue consentida por el CEA mediante una "Solicitud de puesta en posesión" fechada el 28 de octubre de 2001, cuando la pareja solicitó a la institución estatal la compra del solar No. 14, del Distrito Catastral 32; una extensión de 250 metros cuadrados ubicado en el Proyecto Brisas de las Américas, Santo Domingo Este.

A las 9:00 de la mañana del lunes 18 de mayo de este 2025, doña Rosa llegó a las oficinas del CEA ubicada en La Feria, no bien ha terminado de preguntar, cuando ya la recepcionista que la atiende, le responde: "Venga el jueves".

"Venga el martes, vengas el jueves", mientras la indignación y la impotencia se apoderan de ella, confiesa a Diario Libre que ha escuchado esta respuesta de las mujeres que trabajan en la recepción decenas de veces desde el 6 de febrero de 2023, fecha en que realizó el último pago ascendente a 25,001.00 pesos en la Gerencia de Créditos y Cobros de la Oficina Principal.

La certificación está firmada por José Manuel Ruiz, gerente de ese departamento.

Invadieron su solar

Mientras se alterna entre "los martes y jueves" para ir a la Feria, doña Rosa con lágrimas en el rostro confiesa que su solar fue invadido y que en el lugar construyeron una casa de block techada con zinc y, aunque hizo la denuncia en el CEA, asegura que al asunto le han dado larga.

"Yo le dije al coronel Neró, de la Dirección de Técnica del CEA, donde hacen los deslinde, que en mi solar estaban construyendo una casa, pero él le dio larga al asunto; se limitó a preguntar sobre el nivel de block en que estaba la casa y dijo que si estaba a más de tres líneas él no se hacía responsable de derribarla y sacar a los invasores", lamentó la señora.

Doña Rosa y su esposo Miguel de Oleo cumplieron al completar la documentación exigida, pagaron la totalidad consignada en el CEA y en la Dirección General de Impuestos Internos (DGII), pero el CEA no se ha responsabilizado con entregarle el solar en el que la pareja de ancianos espera construir su vivienda.

https://resources.diariolibre.com/images/2025/05/20/whatsapp-image-2025-05-20-at-50303-pm-35e37362.jpeg https://resources.diariolibre.com/images/2025/05/20/whatsapp-image-2025-05-20-at-50304-pm-1-3160384a.jpeg https://resources.diariolibre.com/images/2025/05/20/whatsapp-image-2025-05-20-at-50310-pm-229f66d5.jpeg

¿Colaboradores del CEA invaden?

A pocos metros de ella, en la fila, estaba Juan Sánchez Báez, quien afirmó haber comprado al CEA un terreno con vocación agrícola (60 tareas) en Guerra, al poco tiempo una persona que labora en la entidad le llama para avisarle que si no se presentaba de inmediato con los documentos originales su terreno sería ocupado.

"En ese momento yo estaba en Puerto Plata, le pedí que me dieran hasta el día siguiente, cuando voy a la parcela quien alegaba haber comprado o arrendado, es alguien que trabaja aquí, yo lo he visto, a él le dicen el Sombrerú. Nunca me enseñó papeles, pero alegaba haber arrendado, para yo sacarlo de mi propiedad tuve que ir y poner una querella en la Fiscalía de Santo Domingo Este", narró Sánchez.

https://resources.diariolibre.com/images/2025/05/20/whatsapp-image-2025-05-20-at-50304-pm-a162c233.jpeg Juan Sánchez Báez, otro de los afectados.

En la entidad estatal ahora le dicen que sus terrenos tienen otra vocación, al estar en las proximidades de dos carreteras y que se le asignaría un terreno en otro lugar, aunque aún no le han dicho dónde. En espera de respuestas, Sánchez lleva tres meses alternando su visita al CEA "entre lunes y jueves".

Diario Libre solicitó la versión del CEA, pero una colaboradora del área de Comunicaciones se limitó a decir que estaban en reunión.