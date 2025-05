La ministra de Interior y Policía, Faride Raful, denunció este lunes haber sido víctima de una campaña sistemática de descrédito que alcanzó "niveles inaceptables" tras la difusión de un video manipulado con tecnología de realidad virtual que simula situaciones falsas sobre su vida personal.

En una declaración pública, Raful aseguró que defender su nombre "no es solo un acto de dignidad personal, sino también un deber público".

"Esto no se arregla con un ´disculpa si te he ofendido´. Lo que se siente al ser objeto de un ataque así no se borra con un clic", expresó con firmeza la funcionaria, al denunciar el uso de herramientas tecnológicas para fabricar contenido difamatorio.

Raful, visiblemente afectada pero firme, habló como funcionaria, pero también como madre, hija y ciudadana. "Hoy cualquiera de nuestros hijos puede ser víctima de extorsión con contenido manipulado digitalmente. Esto no es un juego. Es una amenaza real que debemos enfrentar como sociedad", advirtió.

En su alocución, denunció que este tipo de ataques buscan desacreditar la gestión que lidera al frente del Ministerio, centrada —según explicó— en fortalecer la seguridad ciudadana, el cumplimiento de la ley y la construcción de un sistema de sanciones efectivo e independiente.

"He actuado con transparencia, integridad y coherencia, tanto en lo público como en lo privado", dijo, reafirmando que no se dejará intimidar por quienes intentan distorsionar su imagen. "Sabemos quiénes son. No les temo", enfatizó.

Acciones legales

Raful informó que ha instruido a sus abogados a iniciar acciones legales contra todos los que hayan participado en la difusión del contenido falso y aseguró que tomará medidas para evitar que esta práctica se repita con otros ciudadanos.

"Que esta no sea una lucha individual, sino una causa común en defensa de la dignidad y del respeto", instó la ministra. "Porque todos debemos cuidar lo más valioso que tenemos: nuestra reputación, nuestra verdad y nuestra paz".

La funcionaria cerró su mensaje asegurando que seguirá dando la cara y desmintiendo falsedades: "Estoy absolutamente segura de que somos más".