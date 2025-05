Viajes ilegales en yola: personas de 33 nacionalidades han sido detenidas por la Armada desde 2018

Los viajes ilegales en yola desde la República Dominicana hacia Puerto Rico siguen siendo una actividad cotidiana en las costas nacionales. Las estadísticas oficiales de detenidos permiten calcular que cada 24 horas, al menos 11 personas en territorio dominicano toman la decisión de irse a la Isla del Encanto en busca de una mejor vida para ellos y sus familias.

Según los datos de la Armada de la República Dominicana, 26,527 personas fueron detenidas en viajes ilegales desde julio de 2018 hasta marzo de 2025.

Los dominicanos representan el 69.76 % de los arrestos, con un total de 18,504 ciudadanos capturados en expediciones clandestinas. En tanto que el 23.57 % es de haitianos, con 6,253 en este lapso.

Juan viajó por accidente

https://resources.diariolibre.com/images/2025/05/19/ed1b7d91-c8b2-4707-b8bd-9456a2ab2af2-ebffa1c3.jpg Imágenes de los detenidos en uno de tres operativos desarrollados por la Armada de la República en varios puntos del país. Esta embarcación fue detenida el 30 de abril de 2020 al este de Cabo Engaño, provincia La Altagracia. (FUENTE EXTERNA)

A los 19 años, un joven al que para este reportaje se identificará como Juan, llegó de imprevisto a una situación que le cambiaría la vida para siempre: un viaje ilegal en yola.

Juan, quien vivía en una comunidad rural de Samaná, nunca pensó en irse en yola hacia Puerto Rico, pero su tío, quien se encarga de organizar expediciones clandestinas hacia la vecina isla, se lo llevó con la excusa de que iban a "hacer una diligencia".

Aunque su madre le dio 1,000 pesos para que comprara la cena familiar, algo en el ambiente le hacía presentir que sería su última noche en la casa. Su tío lo recogió la noche de un jueves de finales del 2019. Le dijo que se pusiera un abrigo y un par de tenis.

Se embarcaron la madrugada del viernes. Podía percibir el miedo en sus 25 compañeros de viaje. El trayecto le pareció tranquilo, salvo momentos difíciles en el mar la madrugada del sábado, al cumplirse las primeras 24 horas del trayecto.

Al ser de una provincia costera, estaba acostumbrado a los sinsabores del mar, pero no era lo mismo para sus compatriotas, quienes se mareaban, se quejaban y hasta alucinaban con lanchas de rescate, helicópteros o el bosque.

"El que no tiene conocimiento de lo que es un viaje ilegal, que no entre, y el que no tiene conocimiento de lo que es el mar, que no tome el riesgo de dejar a su familia para salir de aquí, sin saber a lo que va." Juan “

Tras cerca de dos días de navegación, el forzado sueño americano de Juan encalló cuando fue detenido en las costas de Puerto Rico por la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos (CBP, por sus siglas en inglés). Todo parecía acabarse para él, pero era solo el comienzo.

Mayor cantidad de detenciones

En la expedición de Juan, todos eran dominicanos, pero las nacionalidades de quienes tratan de cumplir el sueño americano desde el país son diversas. Las estadísticas recogen detenciones de hasta 33 nacionalidades distintas en los últimos seis años.

Además del dominicano y el haitiano, los cinco grupos étnicos de mayor relevancia en los arrestos del periodo analizado han sido:

Cubanos: 579

Argentinos: 324

Estadounidenses: 264

Ecuatorianos: 236

Venezolanos: 117

Entre 2020 y 2024, fueron sometidas a la justicia más de 422 personas por organizar viajes ilegales. La cifra oficial podría ser mayor, ya que la fuente de datos del caso específico de 2022 disponible en la internet (boletines trimestrales de la Armada) presenta inconsistencias.

Durante dos semanas, Diario Libre trató de conseguir un balance oficial de la Armada, a través de su Departamento de Comunicaciones, pero no se había recibido al cierre de esta edición.

Asimismo, la Procuraduría General de la República establece en su portal de Transparencia que 30 personas han sido puestas a disposición de la justicia por ese organismo.

La "fortuna" de una detención

"Llegamos a eso de las 5:00 de la tarde y nos interceptaron los federales. De los 26, yo fui uno de los agraciados que agarraron, pero tuve la gracia de que me dejaron allá, vía un familiar que me rescató porque yo era menor de edad (para los Estados Unidos)", dijo Juan.

Era joven y prácticamente sin ataduras, en una de las ciudades más vibrantes del Caribe, pero eso no lo desenfocó. Un amigo le enseñó el oficio de desabolladura y pintura de automóviles, un trabajo que le acompaña hasta la actualidad.

Cuenta que sus días eran fructíferos y le enseñaron el valor de la disciplina, ya que tenía que valerse por sí mismo.

"Tú aprendes de todo, porque allí tú tienes que sobrevivir; tú mismo cocinar, tú mismo lavar tu ropa, todo lo que tienes que hacer, lo tienes que hacer por ti mismo, más el trabajo", expresó.

En Puerto Rico duró alrededor de tres años, al cumplir 21 años, también se casó. Sin embargo, tuvo que divorciarse porque se vio obligado a firmar una orden para salir del país cuando cumpliera la mayoría de edad.

A los 22 años le dijo adiós a la ciudad de San Juan y toda la vida que construyó en estos pocos años, pero nunca abandonó el anhelo de regresar una vez más.

Segundo viaje

https://resources.diariolibre.com/images/2025/05/19/yola-0264dd4f.jpg Una embarcación con 60 personas que intentó viajar de manera ilegal a Puerto Rico desde Miches, el jueves 26 de agosto 2021. (FUENTE EXTERNA)

Su experiencia previa le dejó el deseo de más, por lo que intentó nuevamente llegar a Puerto Rico en el 2024. Esta vez, las condiciones no fueron nada favorables. En el primer viaje salió de Sánchez, pero en esta ocasión se embarcó desde Las Galeras, con una serie de dificultades en contra.

Debieron adentrarse en el monte durante varias horas. Tuvieron que lanzarse desde una piedra a varios metros de altura para poder caer al agua y abordar la "yola". Eso sin contar los inconvenientes del trayecto.

El tiempo en alta mar fue prácticamente el mismo, pero en él estaban los recuerdos de la vida que tuvo que dejar atrás. Anhelaba volver a trabajar con sus amigos y poder ayudar a su familia en Samaná.

18,504 Los dominicanos detenidos por la Armada de la República desde julio de 2018 hasta marzo de 2025.

Cerca de las costas de Puerto Rico fueron detenidos, primero por los agentes del CBP, donde duraron dos días en una de sus embarcaciones militares, y luego fueron procesados por la Armada dominicana.

Reflexión sobre los viajes ilegales

Juan hoy comenta que este tipo de expediciones no es para todo el mundo. "El que no tiene conocimiento de lo que es un viaje ilegal, que no entre, y el que no tiene conocimiento de lo que es el mar, que no tome el riesgo de dejar a su familia para salir de aquí, sin saber a lo que va", manifestó.

De acuerdo con la última publicación del Proyecto Migrantes Desaparecidos de la Organización Internacional para las Migraciones (OIM), la ruta de República Dominicana a Puerto Rico fue la más mortífera del Caribe en 2023, con 41 fallecimientos y desapariciones de migrantes registrados.

La investigación arroja que, en las rutas migratorias del Caribe, se ha documentado la muerte de 1,644 personas migrantes entre 2014 y 2023, cuya principal causa de defunción es el ahogamiento en naufragios a lo largo de las múltiples rutas marítimas dentro y fuera de la región.

