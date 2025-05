Haitianos esperan años por su pasaporte, pero pagando hasta RD$50 mil lo consiguen rápido

Haitianos en República Dominicana denunciaron este miércoles que el principal obstáculo para renovar sus permisos migratorios en la República Dominicana está en su propia embajada, debido a las dificultades para obtener el pasaporte.

Según relataron, el proceso se ha vuelto casi imposible para muchos, a menos que paguen entre 35 mil y 50 mil pesos dominicanos por "debajo de la mesa".

https://resources.diariolibre.com/images/2025/05/21/whatsapp-image-2025-05-21-at-23231-pm-dae3efa6.jpeg Una fila de nacionales haitianos hacen fila en la Dirección General de Migración de la República Dominicana. (JOLIVER BRITO.)

"Yo pagué 35 mil pesos y me lo entregaron en 15 días. Hay otros que han pagado hasta 50 mil, pero no todos pueden", afirmó Edrice Decimiste, quien finalmente logró subir sus documentos al sistema tras casi dos años de espera.

De acuerdo con su testimonio, muchos de sus compatriotas han sido rechazados a pesar de cumplir con todos los requisitos del Plan de Regularización, debido a que no cuentan con un pasaporte vigente. Esta falta impide que el sistema les permita completar cualquier trámite.

"El problema más grande es que, sin pasaporte, el haitiano no puede hacer nada: no puede sacar la carta de trabajo, ni la de buena conducta, ni renovar el carné de Migración", comentó Elmane St-Marc.

Larga espera

Mientras cientos de haitianos hacen filas interminables en su embajada y esperan hasta años por un pasaporte, otros aseguran que, haciendo sacrificios, logran obtenerlo en menos de tres semanas, pagando cifras elevadas.

Los extranjeros manifestaron a Diario Libre que se mantiene un sistema desigual, donde quien paga resuelve y quien no, queda atrapado sin documentos y a la espera de largos periodos.

"Tengo que andar con mi pasaporte, pero si está vencido, como quiera Migración me lleva. Cuando no eres nadie o no tienes a nadie ahí adentro, nada vale. Tengo 12 meses esperando", puntualizó uno de los denunciantes.