El robo de tapas de alcantarillas: el crimen de unos pocos que pone a todos en peligro

El robo de tapas de alcantarillas se ha convertido en un grave problema en las calles de Santo Domingo. Delincuentes las sustraen para vender el metal, dejando agujeros peligrosos en el asfalto. Esta situación ha generado un clima de inseguridad, tanto para peatones como para conductores, que se ven expuestos a accidentes.

En algunas zonas, los residentes han recurrido a soluciones improvisadas, como tapar los huecos con neumáticos, piedras o llantas viejas. Sin embargo, estos apaños no resuelven el problema de fondo. En muchas zonas de la ciudad hay agujeros, sin importar el nivel económico de los residentes.

https://resources.diariolibre.com/images/2025/05/20/19052025-alcantarillado-sin-tapas---samil-mateo-dominici209-643feb97.jpg Una piedra grande tapando un hoyo de alcantarilla. (DIARIO LIBRE/SAMIL MATEO) https://resources.diariolibre.com/images/2025/05/20/20052025-hoyos-calles---miguel-caireta3-dd8facb2.jpg Neumáticos tapando un hoyo de alcantarilla. (MIGUEL CAIRETA) https://resources.diariolibre.com/images/2025/05/20/20052025-hoyos-calles---miguel-caireta7-643b97e9.jpg Una llanta vieja tapando un hoyo de alcantarilla. (MIGUEL CAIRETA)

El presidente Luis Abinader, durante LA Semanal con la Prensa, explicó que hace dos años, la Corporación de Acueductos de Alcantarillado de Santo Domingo empezó una prueba para resolver este problema. Colocaron algunas tapas de plástico. "Esto tengo que ver cómo ha ido avanzando", declaró el presidente cuando se le cuestionó el lunes de esta semana.

La Alcaldía del Distrito Nacional informó a Diario Libre de que están trabajando en "la instalación de tapas y parrillas en material de fibra de vidrio con resina de poliéster para evitar que estas sean sustraídas e ir disminuyendo el robo".

En ese sentido, desde junio de 2024 hasta día de hoy, "la Dirección de Mantenimiento y Obras Comunitarias ha colocado 621 tapas y 385 rejillas en puntos de las tres circunscripciones", según el Ayuntamiento.

Sin embargo, la realidad es que ese experimento no se ve reflejado en la realidad de los dominicanos. A lo largo de toda la capital, los hoyos de las alcantarillas significan una amenaza para los conductores y peatones, que tienen que sobrevivir cada vez que salen a las calles.

https://resources.diariolibre.com/images/2025/05/20/20052025-hoyos-calles---miguel-caireta6-6415ef47.jpg Un hoyo de alcantarilla en la acera de la avenida Abraham Lincoln. (MIGUEL CAIRETA) https://resources.diariolibre.com/images/2025/05/20/19052025-alcantarillado-sin-tapas---samil-mateo-dominici205-7419e62e.jpg Un hoyo de alcantarilla en la avenida Winston Churchill. (DIARIO LIBRE/SAMIL MATEO) https://resources.diariolibre.com/images/2025/05/20/19052025-alcantarillado-sin-tapas---samil-mateo-dominici206-c6917c23.jpg Diversos hoyos de alcantarillas en la avenida Luperón. (DIARIO LIBRE/SAMIL MATEO)

"Usted la pone hoy y mañana la roban"

El transeúnte dominicano, cuando sale a la calle, no solo tiene que estar pendiente de no ser atropellado por un carro o motor, sino que también tiene que ir esquivando hoyos con el objetivo de no torcerse una pierna metiendo el pie en un agujero.

Daniel de los Santos es uno de esos intrépidos peatones. "Cualquiera puede matarse", dice con indignación. Él, como todo el mundo, sabe la razón por la que las tapas desaparecen. "Para venderla como hierro, es lo que pasa, usted la pone hoy y mañana la roban", determina.

Para él, la solución es muy sencilla. "Lo que hay que tratar es de hacerlas de cemento para que no las roben", argumenta.

https://resources.diariolibre.com/images/2025/05/20/20052025-hoyos-calles---miguel-caireta4-fc7c79ad.jpg Un hombre caminando al lado de un hoyo de alcantarilla en la carretera Mella. (MIGUEL CAIRETA)

"Mira el caso de la niña que se cayó"

Estefanny Bautista se encuentra caminando por el barrio de Mendoza con una sombrilla. La acera es estrecha y tiene que esquivar maniquíes de una tienda de ropa. "Lo veo mal porque los transeúntes no pueden caminar, mira el caso de la niña que se cayó", dice Bautista, haciendo referencia al caso de la niña de 13 años que milagrosamente sobrevivió tras permanecer ocho horas atrapada en una alcantarilla en la cual cayó en San Cristóbal.

"Si no colaboramos con el país, entonces el país no avanza. Si se roban las tapas, el país se queda más atrasado", finaliza Bautista.

https://resources.diariolibre.com/images/2025/05/20/20052025-hoyos-calles---miguel-caireta1-63e9e491.jpg Un hoyo de alcantarillla en la acera de la avenida San Vicente de Paúl. (MIGUEL CAIRETA)

"La mayoría de los barrios están todos sin tapas"

Raquel de León se encuentra caminando con su hija pequeña. Están cogidas de la mano porque las calles de Santo Domingo no son seguras para un niño, un anciano, ni para una persona joven. Esos hoyos pueden con las piernas de cualquiera.

"Yo me imagino que serán los delincuentes que se llevan las tapas", expresa. Ella también tiene una idea de por qué se llevan las tapas de las alcantarillas. "Imagino que es un metal que ellos venden", afirma.

Raquel manifiesta que se siente "muy insegura" caminando por las calles. No solo por donde ella vive, sino en toda la capital. "La mayoría de los barrios están todos sin tapas", finaliza.

Leer más Las alcantarillas sin tapa: una trampa