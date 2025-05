Indignación en Dajabón: horas después de regresar de Estados Unidos roban a mujer todo lo que trajo

Lo que prometía ser una visita emotiva para celebrar el Día de las Madres, terminó en angustia para Yarinis Morel, una joven dominicana residente en Estados Unidos, que regresó a su país y luego de hacer una salida y volver a su casa descubrió que se habían robado todos los regalos que trajo para la familia y seres queridos, lo que incluyó que le dejaron las maletas vacías.

El hecho ocurrió la mañana del martes 27 de mayo, en la comunidad Residencial Ruddy Antonio, en Dajabón. De acuerdo con versiones preliminares, tres hombres -dos de nacionalidad haitiana y uno dominicano- irrumpieron en la vivienda mientras Morel se ausentó por unas horas.

"Llegué ayer con maletas llenas de ropa para mis hijos, regalos para mi mamá y seres queridos. Esta mañana salí un rato y al volver, encontré la puerta abierta y todo revuelto. Me robaron hasta las gorras nuevas que traje con tanto cariño. Me dejaron lo que no tenía etiqueta", relató entre lágrimas.

El robo se produjo entre las 10:30 y las 11:00 de la mañana. Un trabajador que se encontraba en los alrededores notó la puerta principal forzada y alertó a la familia. Al regresar, Yarinis encontró maletas vacías, ropa esparcida por la casa y la certeza de que habían sido víctimas de un robo bien calculado.

Aunque los delincuentes no se llevaron dinero, sí cargaron con todas las pertenencias nuevas que la joven trajo consigo desde Estados Unidos. Las cámaras de seguridad instaladas en la zona captaron parte del hecho, y las autoridades ya analizan los videos para dar con los responsables.

La comunidad ha expresado su solidaridad con la familia afectada, mientras el caso revive la preocupación por la inseguridad que persiste en sectores residenciales, incluso en horas diurnas.

"Uno viene con tanto amor a ver a los suyos, y encontrarse con esto... duele. Pero tengo fe en que se hará justicia", dijo Morel, visiblemente afectada.

La Policía Nacional informó que mantiene abiertas las investigaciones y llamó a la ciudadanía a colaborar con cualquier información que facilite la identificación y captura de los involucrados.