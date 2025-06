Red intervenida en Capotillo usaba cámaras para vigilar cuándo llegaban las autoridades al barrio

La red que fue intervenida este fin de semana por las autoridades en Capotillo tenía cámaras instaladas en puntos específicos para saber cuándo ingresaba la autoridad al barrio, se informó hoy a Diario Libre.

Un día después del masivo operativo militar y policial realizado en el sector capitalino, la zona permanecía intervenida, aunque con una presencia más reducida de agentes.

La calle 42, conocida como el corazón del barrio, concentraba este domingo la mayor vigilancia, con patrullas fijas y unidades que se mantenían recorriendo el área.

Mientras en otras vías las unidades motorizadas realizaban rondas esporádicas, sin operativos visibles en cada esquina. Pese a la disminución, las autoridades informaron que las intervenciones continuarán de manera estratégica.

"La cosa está más tranquila, pero ellos siguen ahí. En la 42 es donde más se sienten", comentó Antonio Hernández, residente de la zona.

Vigilancia en Capotillo, el 1 de junio del 2025. (DIARIO LIBRE/SAMIL MATEO)

Ciudadanos retoman su rutina

Colmados abiertos, vendedores ambulantes y vehículos en movimiento formaban parte de una rutina bajo vigilancia que seguía su curso.

Entre los que retomaban sus actividades estaban los motoconchistas del sector, quienes manifestaron que, aunque el flujo de pasajeros ha bajado, continúan trabajando con normalidad.

"Claro, hay un grupo de gente que se asusta, pero uno sigue trabajando", indicó un motoconchista que se identificó como Nono mientras esperaba clientes en una esquina.

"No hay zonas prohibidas para nosotros, porque somos del barrio", explicó. Agregó: "Ellos (los policías) saben quién está en lo suyo y quién no. A mí no me paran, porque saben que estoy trabajando".

Allanamientos

El operativo desplegado el sábado incluyó helicópteros, drones y patrullas terrestres en una acción coordinada por el Ministerio Público, la Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD), la Policía Nacional y el Ejército, con el objetivo de desarticular redes criminales y recuperar el control en uno de los sectores más afectados por la delincuencia en el Distrito Nacional.

Esta intervención se realizó con el fin de desmantelar sistemas de videovigilancia ilegal que, según las autoridades, son utilizadas por grupos delictivos para monitorear los movimientos policiales y evitar acciones en su contra.

Además de las acciones represivas, el Ministerio de Interior y Policía anunció que ampliará los programas sociales en Capotillo, como parte de un esfuerzo integral por mejorar las condiciones de vida y reducir la criminalidad en el sector.