A dos meses del desplome del techo en la discoteca Jet Set, las lágrimas y el dolor aún acompañan a los familiares de las más de 200 víctimas que dejó la tragedia en la popular discoteca dominicana.

Las palabras "muy difícil", seguidas de un largo silencio, resumen el sentimiento de las familias que este domingo acudieron al altar improvisado en las inmediaciones del local. El lugar, establecido pocos días después del colapso, aún conserva velones, flores y decenas de fotografías que ponen rostro a las víctimas de uno de los mayores desastres civiles en la historia reciente del país.

"Yo estoy llorando desde el primer día, no he parado nunca", dice Eladio Espino, quien perdió a su hijo Rogers Eladio Espino Fernández, el único varón de sus dos hijos.

Eladio asegura que su vida dio un giro radical tras la pérdida de su hijo, a quien recuerda incluso en tareas cotidianas como recoger el patio, porque "él siempre estaba ahí".

Un sentimiento similar embarga a la familia Pimentel Rosario, que perdió a tres miembros en la tragedia: los hermanos José Marino y Elizabeth Yecenia —quien celebraba su cumpleaños ese día— y una prima, Violeta Antonia Ignacio.

"Totalmente destruida, no somos las mismas. Nosotros éramos cuatro hermanos que era pa'arriba y pa' abajo, donde estaba uno, estaba el otro", expresó Yajaira a los medios durante su primera visita a la "zona cero" tras haber acudido el 8 de abril en busca de información de sus hermanos, luego de enterarse del desplome por redes sociales y otros familiares.

Violeta Antonia Ignacio, una de las víctimas que residía en Estados Unidos, tenía previsto regresar ese lunes a Nueva Jersey, donde vivía. Sin embargo, cambió sus planes de último momento para asistir al cumpleaños de Elizabeth.

Este domingo, la madre y las dos hermanas de José y Elizabeth, junto a otros familiares, colocaron dos carteles con imágenes de sus seres queridos. Uno de ellos llevaba la frase: "¡No se muere quien se va, solo muere quien se olvida!".

https://resources.diariolibre.com/images/2025/06/08/08062025-familiares-de-afectados-en-el-jetset-a-2-meses-de-la-tragedia---joliver-brito32-5ca65874.jpg Fotografías de las víctimas en el altar improvisado en la "zona cero" con el cartel de las últimas fiestas del Jet Set. (DIARIO LIBRE/JOLIVER BRITO) https://resources.diariolibre.com/images/2025/06/08/08062025-familiares-de-afectados-en-el-jetset-a-2-meses-de-la-tragedia---joliver-brito16-05b6a10d.jpg El cartel instalado este domingo por los familiares de Elizabeth y José Pimentel Rosario y Violeta Antonia Ignacio, víctimas de la tragedia en el Jet Set. (DIARIO LIBRE/JOLIVER BRITO ) https://resources.diariolibre.com/images/2025/06/08/08062025-familiares-de-afectados-en-el-jetset-a-2-meses-de-la-tragedia---joliver-brito12-4b73e99d.jpg El T-shirt usado por los familiares de Elizabeth y José Pimentel Rosario y Violeta Antonia Ignacio, víctimas de la tragedia en el Jet Set. (DIARIO LIBRE/JOLIVER BRITO ) https://resources.diariolibre.com/images/2025/06/08/08062025-familiares-de-afectados-en-el-jetset-a-2-meses-de-la-tragedia---joliver-brito17-44732ba5.jpg Parte del altar a las víctimas del Jet Set. (DIARIO LIBRE/JOLIVER BRITO )

Pedido de justicia

La familia Pimentel Rosario aún no ha emprendido acciones legales por la muerte de sus parientes en el colapso de Jet Set. No obstante, Yajaira aseguró que se pondrá de acuerdo con su hermana para presentar una demanda, afirmando que la tragedia "no se puede quedar así" y expresó su confianza en que se hará justicia.

Por su parte, Eladio Espino denunció que, a 60 días del suceso, aún no se han establecido responsabilidades para el propietario de la discoteca, a quien acusó de no dar la cara y de utilizar su entrevista con la periodista Edith Febles "como marketing".

Vanessa Fernández, una dominicana residente en Nueva Jersey que acudió este domingo a expresar solidaridad con las víctimas y sus familias, también lamentó que "un caso tape otro" e instó a las autoridades a actuar y garantizar justicia.

Informe en unas semanas

El pasado lunes 26 de mayo, las autoridades dominicanas informaron que la comisión técnica designada para investigar el colapso del techo en la discoteca Jet Set, tragedia que ha dejado hasta el momento 234 fallecidos y más de un centenar de heridos, entregará en un plazo de dos semanas el informe preliminar con las causas del siniestro.

Dicho documento, que sigue en fase de elaboración, será remitido directamente a la Procuraduría General de la República, entidad responsable de la investigación penal del caso y única autorizada para ofrecer detalles oficiales sobre los hallazgos.

Por respeto al proceso judicial en curso, los hallazgos no serán divulgados públicamente hasta que la Procuraduría lo determine. Mientras tanto, la empresa propietaria del establecimiento ha continuado brindando apoyo médico y logístico a sus empleados afectados.

El informe técnico que se entregará será clave para esclarecer responsabilidades y tomar las medidas correspondientes en torno a una de las peores tragedias civiles ocurridas en el país en las últimas décadas.