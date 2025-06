Comisión entregará informe sobre causas del desplome del Jet Set "antes del jueves"

El informe sobre las causas del desplome del techo de la discoteca Jet Set será entregado a la Procuraduría General de la República en los próximos días, específicamente "antes del jueves".

Leonardo Reyes Madera, coordinador de la comisión que designó el Gobierno para realizar las pesquisas y director de la Oficina Nacional de Evaluación Sísmica y Vulnerabilidad de Infraestructura y Edificaciones (Onesvie), ofreció el dato a Diario Libre en conversación telefónica.

"No, no tengo un día específico, pero no debe ser más allá del jueves, por lo menos esa es la intención nuestra", indicó el ingeniero.

"Sí, se va a entregar en los próximos días, tal como habíamos prometido. Este lunes se cumplen dos semanas y ya en estos días estaremos entregando a la Procuraduría el informe. Estamos redundando en los toques finales, pero ya estamos en ese proceso, tal como lo prometimos", abundó.

Explicó que en el estudio realizado por la comisión para conocer qué provocó el colapso del techo del centro de entretenimiento trabajaron arduamente y están terminando el informe para entregarlo al órgano persecutor, como se estableció días después de la tragedia que marcó a todo el país.

El equipo que trabajó

Dijo que trabajaron tres peritos, dos dominicanos y uno extranjero, para poder entregar el informe preliminar sobre la tragedia, que costó la vida de 236 personas y más de 100 heridas, en el tiempo prometido.

"Trabajamos con un grupo de peritos que nombró la Procuraduría e hicimos un equipo, tres peritos, dos dominicanos y uno de Estados Unidos", detalló.

Reyes Madera manifestó que no podía ofrecer detalles del trabajo realizado, ya que eso le corresponde a la Procuraduría General de la República.

"El informe se va a entregar a la Procuraduría, que es la que tiene bajo su responsabilidad su discusión. Nosotros no podemos opinar absolutamente nada sobre lo que estamos haciendo. Sí, decirle que estamos haciendo todo lo posible para que ese informe no pase del jueves para estar en manos de la Procuraduría".

El estudio consistió en una ingeniería forense, que incluye el análisis de los escombros del techo de la discoteca Jet Set.

Aboga por más estudios tras desplome de estructuras

El ingeniero dijo esperar que, de ahora en adelante, se acostumbre en el país a estudiar las causas del desplome de una edificación y dejar la costumbre de que cuando hechos así ocurren, "encontrar el solar limpio a los dos días", sin poder hacer un levantamiento.

Subrayó que en el caso del Jet Set y el desplome de un edificio que albergaba una mueblería en La Vega se procedió a "preservar" los escombros con fines de análisis.