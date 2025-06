Cierran la Embajada de Israel en Santo Domingo tras ataques a Irán

La Embajada de Israel en Santo Domingo cerró sus puestas este viernes luego de que el Ministerio de Exteriores israelí así lo dispusiera para sus embajadas alrededor del mundo y el cese de sus servicios consulares.

La medida viene dada por la escalada de violencia con Irán tras los bombardeos lanzados contra este país y las represalias esperadas sobre territorio israelí.

"Las misiones de Israel en el mundo permanecerán cerradas y no se ofrecerán servicios consulares contra Irán", dijo el ministerio en un comunicado recogido por el diario The Times of Israel.

Desde la Embajada de Israel en Santo Domingo se indicó que su cierre, hasta este momento, ha sido programado solo por hoy.

El ataque

El Gobierno de Israel sostiene que lanzó un "ataque preventivo" contra Irán, a quien señala de haber acumulado grandes cantidades de alto enriquecimiento de uranio que son suficientes para más de nueve bombas nucleares.

El primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, aseguró que Israel ha atacado "el núcleo del programa de enriquecimiento nuclear de Irán".

"Hoy, nuestros fuertes y valientes soldados y nuestro pueblo nos unimos para defendernos de quienes buscan nuestra destrucción, y al defendernos, defendemos a muchos otros y hacemos retroceder la tiranía asesina", dijo Netanyahu.

Israel aseguró haber matado en el ataque a miembros del Estado Mayor y de la cúpula de seguridad del régimen iraní: el general Mohammad Bagheri, comandante del Estado Mayor de las Fuerzas Armadas; el comandante en jefe de la Guardia Revolucionaria de Irán, el general Hossein Salamí, y el general Gholam Ali Rashid, responsable de la base aérea Khatam ol-Anbiya.

Leer más La comunidad internacional urge desescalada tras ataques de Israel a Irán