La calidad del servicio de Uber en República Dominicana se degrada

Durante años, Uber ha sido sinónimo de modernidad, eficiencia y seguridad en República Dominicana. No obstante, en los últimos tiempos, usuarios reportan un marcado deterioro en la calidad del servicio, que incluye vehículos en mal estado, deficiencias en la atención y fallos en los cobros.

Mel Curiel, usuario de la aplicación en Santo Domingo, relata que últimamente ha tenido que soportar trayectos largos en automóviles sin aire acondicionado y con interiores sucios. "Me han tocado carros sin aire, y hasta uno que olía fuertemente a perro mojado.", comentó.

En otras ocasiones, ha sentido preocupación por la distracción de los choferes, lo que ha puesto en riesgo su integridad.

"Venía desde San Isidro hacia el Distrito y el señor se estaba quedando dormido mientras manejaba, tuve que hablarle durante todo el camino para mantenerlo despierto", recordó.

Una experiencia similar vivió Marileidy Puntier, quien terminó empapada durante un viaje.

"La última vez que me subí a uno llegué mojada porque estaba lloviendo y no tenía aire, por ende, las ventanas estaban abajo y pasó otro vehículo al lado y me mojó", relató.

También Ivannesa Guzmán expresó su inconformidad, según explicó, en varios de sus viajes, el interior de los autos despedía un olor desagradable que hacía incómodo el trayecto.

Cobros

Por otro lado, Leurys de Jesús decidió desvincularse de la plataforma tras múltiples problemas relacionados con los cobros. Aseguró que, aunque abonaba el dinero correspondiente, algunos viajes aparecían como impagos.

"Ya no uso Uber porque los choferes me estaban robando y yo reporta y reporta y na de na. Ahí tengo una cuenta que debo como 400 pesos, que el diablo se los va a pagar".

Otros ciudadanos consultados denunciaron que el servicio ha decaído significativamente, que no cumple con los requisitos mínimos.

Socioconductor afectado Confesor Brito, socio conductor de Uber, indicó varias problemáticas que afectan su labor diaria. Según explicó, la inseguridad ha aumentado y la dinámica de los pasajeros ha cambiado. "Hay mucha inseguridad. Piden un Uber y cuando tú vas, no aparecen". Criticó que muchos usuarios solicitan múltiples paradas durante el viaje sin registrarlas en la aplicación.