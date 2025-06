Noticias que fueron tendencia esta semana

Un resumen dinámico de las noticias que generaron mayor interés y debate entre nuestros lectores, para estar al día en pocos minutos. Incluye decisiones gubernamentales, visitas de especial trascendencia para el país, eventos políticos, acontecimientos del ámbito económico y social y datos curiosos.

Abinader pone el tema haitiano en el centro de su gira internacional

El titular del lunes hacía referencia al final del recorrido de la segunda gira internacional del presidente Luis Abinader y uno de sus principales objetivos: reposicionar la crisis haitiana como un tema clave en la agenda internacional. Aprovechó las reuniones bilaterales en Francia y Brasil para abordar los efectos regionales del colapso institucional de Haití, se enfatizó.

En su encuentro con el presidente francés Emmanuel Macron, Abinader advirtió sobre el impacto que la situación en Haití tiene para toda la región del Caribe. Macron se comprometió a colaborar en áreas como la seguridad y la defensa, y ambos expresaron su respaldo a la misión internacional liderada por Kenia para estabilizar al país vecino.

Más adelante, en Brasil, el mandatario dominicano se reunió con su homólogo Luiz Inácio Lula da Silva. En ese diálogo, subrayó la necesidad de articular una posición conjunta entre Brasil y el Caribe para concientizar a la comunidad internacional sobre la gravedad de la situación haitiana.

Abinader explicó a Lula los esfuerzos de su gobierno para evitar que la crisis afecte la seguridad interna de República Dominicana. También se destacó la importancia del próximo encuentro Brasil-Caribe como espacio para avanzar en consensos regionales.

Estos esfuerzos diplomáticos forman parte de una estrategia más amplia del gobierno dominicano para mantener la atención internacional sobre Haití, cuya situación de inseguridad y precariedad institucional representa un desafío constante para los países vecinos.

https://resources.diariolibre.com/images/2025/06/18/dsc04848-a5603de3.jpg Pedro Buerbaum, un gran influencer de España que decidió vivir en la República Dominicana y está muy satisfecho con su decisión. (FUENTE EXTERNA)

Famosos españoles optan por vivir en República Dominicana por su estabilidad y menor presión fiscal

La República Dominicana sigue ganando visibilidad en medios internacionales como destino elegido por figuras españolas con altos ingresos que buscan un entorno fiscal menos restrictivo, estabilidad política y calidad de vida, y Diario Libre lo reseñó con gran acogida en su audiencia.

Uno de los casos más recientes es el del influencer, empresario y presentador Pedro Buerbaum, quien desde hace seis meses reside en Santo Domingo. Su mudanza fue motivada, según ha explicado, por la elevada carga impositiva en España y por el deseo de encontrar un lugar donde se sintiera en libertad para desarrollar sus proyectos personales y profesionales.

Productor del videopodcast Worldcast, con 1.5 millones de seguidores, tomó la decisión de vivir en la República Dominicana y, seis meses después, acumula muchas satisfacciones por haberse atrevido a hacerlo

Desde República Dominicana produce sus contenidos, mantiene su agenda de viajes a destinos como Miami y México, lo que —dice— le resulta mucho más sencillo desde el país, por su cercanía y la facilidad de residir en la costa este, con un aeropuerto a minutos de distancia.

A su juicio, República Dominicana le ha ofrecido un entorno ideal no solo para trabajar, sino también para proyectar una vida personal: "Lo que he descubierto es un país donde me gustaría criar a mis hijos en el futuro", expresó en una entrevista que concedió a Diario Libre y fue publicada este viernes. Alaba la hospitalidad de los dominicanos, la libertad con que se vive. Además, anuncia que ya ha conformado un equipo de trabajo local para comenzar a grabar episodios de su pódcast desde territorio dominicano.

La entrevista con Buerbaum estuvo precedida –y motivada– por la crónica de este diario sobre los famosos españoles que habían decidido radicarse en la República Dominicana, entre ellos Rafa Nadal. Diario Libre publicó el 11 de junio, que el exnúmero uno del tenis mundial vivirá de manera permanente en Playa Nueva Romana con su esposa y su hijo, y se suma a una comunidad de celebridades españolas que incluye a Paz Vega, Diego El Cigala y Concha Buika, todos atraídos por las condiciones que ofrece el país para quienes buscan privacidad, libertad financiera y calidad de vida.

https://resources.diariolibre.com/images/2025/06/20/los-tapones-han-obligado-a-las-autoriades-a-disponer-cambios-de-horarios-laborables-en-el-sector-publico-fb87e9b2.jpg Los tapones han obligado a las autoriades a disponer cambios de horarios laborables en el sector público. (EDDY VITTINI)

Gobierno escalona horario laboral del sector público para combatir congestión vial

A partir del 1 de julio, todas las instituciones públicas con sede en el Gran Santo Domingo deberán aplicar horarios escalonados, conforme a una circular del Ministerio de Administración Pública (MAP) emitida esta semana.

La medida busca reducir la congestión vehicular que afecta de manera crónica a la capital y que, según el propio MAP, impacta negativamente en la productividad, la salud mental y la calidad de vida de los ciudadanos.

El nuevo esquema contempla dos bloques de trabajo: de 7:00 a.m. a 3:00 p.m. , y de 7:30 a.m. a 3:30 p.m., a los cuales deberá adherirse el 70 % del personal. El 30 % restante podrá conservar su horario habitual. Las instituciones tendrán margen para decidir cómo se reorganizan internamente.

Aunque se trata de una acción administrativa, la circular firmada por el ministro Sigmund Freund, fechada el 17 de junio, marca uno de los esfuerzos más tangibles del Gobierno para abordar un problema estructural: el caos vehicular del Gran Santo Domingo. La medida forma parte de un plan de movilidad sostenible que será supervisado por el MAP.

No es la primera vez que se propone el escalonamiento de horarios como solución al tránsito, pero sí la primera vez que se impone de manera obligatoria en el sector público.

La efectividad de la medida dependerá del cumplimiento riguroso y de si logra extenderse eventualmente al sector privado. Lo cierto es que el tapón es más que un fastidio: es un factor de desgaste social y económico. Por su impacto, la medida amerita un seguimiento de la ciudadanía para ver si se lograron los objetivos.

https://resources.diariolibre.com/images/2025/06/20/el-uso-de-celulares-en-las-aulas-es-cuestionado-por-algunos-especialistas-fuente-externa-d5c43d63.jpg (FUENTE EXTERNA)

República Dominicana sin política nacional unificada sobre celulares en las aulas

El Ministerio de Educación (Minerd) reiteró esta semana que no existe una prohibición general sobre el uso de teléfonos celulares en los centros educativos del país, públicos o privados. Según las "Normas del Sistema Educativo Dominicano para la Convivencia Armoniosa", vigentes desde 2013, cada institución tiene la potestad de establecer sus propias reglas al respecto.

Esto significa que corresponde a los reglamentos internos de cada escuela definir si los estudiantes pueden utilizar dispositivos móviles y bajo qué condiciones.

Aunque muchos planteles, la mayoría privados, han optado por restringir su uso durante las clases —por considerarlos una fuente de distracción—, docentes coinciden en que hacer cumplir estas normas resulta difícil en la práctica diaria.

A diferencia de otros países que han avanzado hacia la prohibición total de los celulares en las aulas, sin distinción entre escuelas públicas o privadas, la República Dominicana no ha adoptado por una política nacional al respecto. La falta de una regulación unificada ha dejado el manejo del tema a discreción de las autoridades de cada centro, generando criterios dispares y obstáculos para aplicar medidas efectivas.

El debate sobre el impacto de los celulares en el rendimiento académico, la atención en clase y la convivencia escolar continúa vigente, tanto a nivel local como internacional, con posturas divididas sobre su uso educativo y su influencia en el comportamiento estudiantil.

https://resources.diariolibre.com/images/2025/06/20/antonio-espaillat-1-fcb9df67.jpg Antonio Espaillat, propietario de la discoteca Jet Set. (FUENTE EXTERNA)

Caso Jet Set: fianza millonaria y otras medidas de coerción contra los hermanos Espaillat

El conocimiento de las medidas de coerción contra Antonio y Maribel Espaillat, propietarios de la discoteca Jet Set, tras el colapso del techo del establecimiento que dejó decenas de víctimas, se inició el miércoles y concluyó pasada la 1:30 de la madrugada del jueves con la imposición de una fianza de 50 millones de pesos, impedimento de salida del país y presentación periódica.

La jueza Fátima Veloz, de la Oficina de Atención Permanente del Distrito Nacional, tomó la decisión tras la lectura completa de la solicitud del Ministerio Público, que acusa a los hermanos del delito de homicidio involuntario, ypedía prisión preventiva.

Diario Libre resumió el resultado de la medida de coerción con un resaltado: con una presentación meticulosa, jurídicamente sólida y respaldada por decenas de pruebas documentales, los abogados de Antonio Espaillat López y Maribel Espaillat lograron convencer al tribunal de que la prisión preventiva no era procedente en su contra.

En su lugar, la magistrada impuso una fianza de 50 millones de pesos, presentación periódica ante las autoridades y prohibición de salida del país, medidas que confirman un principio esencial del derecho penal: la privación de libertad es una medida excepcional, reservada para casos donde haya riesgo cierto de fuga u obstrucción de la justicia. Ninguna de esas condiciones fue demostrada, puntualizó la nota periodística.

Wilson Camacho, director de Persecución del Ministerio Público, informó que apelará la decisión, porque, según consideró, la jueza no valoró el daño a la sociedad, "sobre todo, a 235 personas que murieron".

Miguel Valerio, abogado de los Espaillat, recalcó la validez de la medida, al considerar que sus clientes siempre estuvieron dispuestos a colaborar con la investigación y brindaron asistencia a parte de los afectados.

Previo a la decisión del tribunal, la familia Espaillat emitió un comunicado en el que afirma haber brindado asistencia directa a más de 40 personas afectadas, sin condiciones ni publicidad. "Lo hicimos y lo seguiremos haciendo porque es lo correcto", dijo.