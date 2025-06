"Le dije que no me gustaba": el presentimiento de un padre que perdió a su hija por feminicidio

Apolonio Marte enfrentó el dolor más desgarrador que un padre puede vivir; recibir la noticia de que su hija, fue asesinada a manos de su pareja sentimental junto a su nieto. Además, de enterarse de que una nieta logró sobrevivir a un intento de violación perpetrado por el mismo agresor, un trauma que ha dejado marcada a toda la familia.

"Me han destrozado media vida, media vida", confesó el progenitor con la voz entrecortada por la tristeza ante la fecha del 18 de junio, el cumpleaños de Noemí Marte, su descendiente que nunca podrá olvidar, ya que marcó para siempre su vida y la de su familia.

Desde un principio, Apolonio sintió un presentimiento que no supo cómo evitar sobre Luis Alberto Díaz Cruz, la pareja de su hija, quien murió en un destacamento de Las Caobas en el sector de Herrera luego de recibir atenciones médicas tras ocasionarse una herida cortante.

"No me gustaba la forma de ese hombre, no me parecía el adecuado para mi hija", recordó que intentó advertirle, pero Noemí solo guardaba silencio.

La tragedia no terminó con la muerte de Noemí. Su nieta, una adolescente de 15 años, fue víctima de un intento de agresión por parte del mismo hombre.

Ahora, la joven está bajo el cuidado de su familia, y su hermana mayor la llevará a otro lugar para que pueda continuar sus estudios y recibir la ayuda psicológica que necesita.

"Está muy traumada, pero haremos todo lo posible para que reciba el apoyo y el amor que merece", dice el abuelo, tratando de ofrecer esperanza en medio de la tormenta.

Investigación

El vocero de la Policía Nacional, Diego Pesqueira, informó que el hombre acusado se infirió él mismo, las heridas que finalmente causaron su muerte.

"El individuo llegó al destacamento de Las Caobas, ya herido. Se causó él mismo las lesiones, fue llevado primero a un centro de salud, y luego trasladado al cuartel, donde falleció", explicó Pesqueira.

El caso está bajo investigación del Ministerio Público, ya que se trata de un fallecimiento mientras el imputado estaba bajo custodia policial.

"La parte del proceso investigativo corresponde al Ministerio Público'', reiteró.