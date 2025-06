El día en que se cumplen 16 años de su muerte, la familia del famoso cantante dominicano Luis Días Portorreal, celebró un acto en su recuerdo donde fueron enterradas sus cenizas en el cementerio Puerta del Cielo.

En el entorno artístico se le conoció como "El Terror", por su manera de interpretar la música, por sus mezclas agresivas de aires musicales diversos y por la sensibilidad que demostraba en sus actuaciones.

Días Portorreal logró rescatar ritmos y bailes típicos de la República Dominicana y fue un gran impulsor de la bachata, un género que hoy en día es una de las marcas de la cultura dominicana.

El acto conmemorativo

Familiares del cantante dominicano se reunieron en el cementerio Puerta del Cielo para recordar, compartir y enterrar sus cenizas.

Mari Días, hija del cantante fallecido en 2009, tomó la palabra durante el acto para recordar a su padre. "Era muy sencillo, era alegre, era muy sentimental", expresó.

En cuanto a su trascendencia en la cultura dominicana, afirmó que "aportó mucho en la cultura, mucho". Sin embargo, la familia de Días Portorreal cree que no se le ha dado el reconocimiento ni la importancia que merece.

"A veces lo reconocen solamente cuando necesitan usar el nombre de mi padre, pero no como él se lo merece, no como él se lo merecía. Y no apoyan muchas cosas para su legado. Se han hecho muchas cosas y no lo apoyan como deberían de apoyarlo", confesó su Mari Días.

Durante su vida, Luis Días (El Terror) enfrentó momentos difíciles de incomprensión. Durante un tiempo fue un artista incomprendido. Como dijo su hija, algunos le llamaban loco.

Esto era debido a su estilo de música, lo que acabó definiendo su apodo. "Era un terror porque él mezclaba mucha música, mucha fusión musical, o sea, un terror en la música y ahí es que viene todo eso", explicó su hija.

Tras las palabras de Mari Días, los familiares caminaron en procesión, con las notas de una guitarra de fondo, hasta el lugar donde se enterraron sus cenizas y se instaló la placa con el nombre del famoso cantante.